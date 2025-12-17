Ola de frío cobra la vida de hombre en situación vulnerable en Monclova

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Ola de frío cobra la vida de hombre en situación vulnerable en Monclova
    El kiosco de la plaza del sector El Pueblo, donde la víctima permanecía pese a las bajas temperaturas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Un hombre de 50 años que vivía en la vía pública murió presuntamente por hipotermia en el sector El Pueblo

MONCLOVA, COAH.– La intensa ola de frío que afecta a la región cobró una nueva víctima en Monclova. Se trata de José Juan García Cárdenas, de 50 años de edad, un hombre en situación de vulnerabilidad que habitaba en el kiosco de la plaza del sector El Pueblo y que, de manera preliminar, habría fallecido a causa de una hipotermia severa.

José Juan se desplazaba en silla de ruedas debido a la amputación de una extremidad y había decidido vivir solo, pese a contar con familiares.

De acuerdo con autoridades, en diversas ocasiones personal de Protección Civil intentó trasladarlo a un albergue o convencerlo de regresar con su familia; sin embargo, el hombre se negó de forma reiterada, argumentando que no quería convertirse en una carga para nadie.

El fallecimiento fue reportado por vecinos del sector, quienes al notar que permanecía inmóvil solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. A su llegada, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

$!El caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan personas que viven en la calle.
El caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan personas que viven en la calle. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Aunque las autoridades no descartan que la causa de muerte haya sido un infarto, la principal línea de investigación apunta a una hipotermia provocada por la exposición prolongada a las bajas temperaturas.

El caso vuelve a evidenciar la situación de riesgo que enfrentan las personas en condición de calle durante la temporada invernal en Monclova.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

