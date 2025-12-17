Ola de frío cobra la vida de hombre en situación vulnerable en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La intensa ola de frío que afecta a la región cobró una nueva víctima en Monclova. Se trata de José Juan García Cárdenas, de 50 años de edad, un hombre en situación de vulnerabilidad que habitaba en el kiosco de la plaza del sector El Pueblo y que, de manera preliminar, habría fallecido a causa de una hipotermia severa.

José Juan se desplazaba en silla de ruedas debido a la amputación de una extremidad y había decidido vivir solo, pese a contar con familiares.

TE PUEDE INTERESAR: No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila

De acuerdo con autoridades, en diversas ocasiones personal de Protección Civil intentó trasladarlo a un albergue o convencerlo de regresar con su familia; sin embargo, el hombre se negó de forma reiterada, argumentando que no quería convertirse en una carga para nadie.

El fallecimiento fue reportado por vecinos del sector, quienes al notar que permanecía inmóvil solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. A su llegada, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.