Ómbudsman de Coahuila participa como orador en visita del Alto Comisionado de la ONU a México
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Expone José Ángel Rodríguez los desafíos que enfrenta la región norte del país en materia de garantías fundamentales
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila destacó la participación de su presidente, el Mtro. José Ángel Rodríguez Canales, en el encuentro de alto nivel celebrado en la Ciudad de México con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
En su calidad de vicepresidente de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Rodríguez Canales fue designado como orador en este espacio de diálogo internacional, donde colocó en la agenda global los desafíos que enfrenta la región norte del País en materia de garantías fundamentales.
Durante su intervención, delineó un panorama integral que incluyó avances institucionales, áreas de oportunidad y problemáticas persistentes, subrayando la experiencia acumulada por los organismos públicos locales en la atención de violaciones y la promoción de una cultura de respeto.
COORDINACIÓN GLOBAL FORTALECE ACCIONES LOCALES
El encuentro permitió consolidar puentes entre instancias nacionales e internacionales, al reconocer que la articulación de esfuerzos y la incorporación de perspectivas globales son determinantes para elevar los estándares en la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, se refrendó el papel estratégico de los organismos públicos como actores fundamentales en la generación de respuestas institucionales frente a contextos complejos, con un enfoque centrado en la dignidad, la justicia y el respeto irrestricto a las garantías individuales.