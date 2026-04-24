Ómbudsman de Coahuila participa como orador en visita del Alto Comisionado de la ONU a México

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 abril 2026
    Ómbudsman de Coahuila participa como orador en visita del Alto Comisionado de la ONU a México
    El encuentro internacional reunió a representantes de organismos públicos de derechos humanos del País. CORTESÍA

Expone José Ángel Rodríguez los desafíos que enfrenta la región norte del país en materia de garantías fundamentales

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila destacó la participación de su presidente, el Mtro. José Ángel Rodríguez Canales, en el encuentro de alto nivel celebrado en la Ciudad de México con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En su calidad de vicepresidente de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Rodríguez Canales fue designado como orador en este espacio de diálogo internacional, donde colocó en la agenda global los desafíos que enfrenta la región norte del País en materia de garantías fundamentales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lidera-percepcion-de-seguridad-con-tres-ciudades-top-PE20241187

Durante su intervención, delineó un panorama integral que incluyó avances institucionales, áreas de oportunidad y problemáticas persistentes, subrayando la experiencia acumulada por los organismos públicos locales en la atención de violaciones y la promoción de una cultura de respeto.

COORDINACIÓN GLOBAL FORTALECE ACCIONES LOCALES

El encuentro permitió consolidar puentes entre instancias nacionales e internacionales, al reconocer que la articulación de esfuerzos y la incorporación de perspectivas globales son determinantes para elevar los estándares en la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, se refrendó el papel estratégico de los organismos públicos como actores fundamentales en la generación de respuestas institucionales frente a contextos complejos, con un enfoque centrado en la dignidad, la justicia y el respeto irrestricto a las garantías individuales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos

Organizaciones


Cdhec
ONU

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Un tráiler volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez tras no alcanzar a frenar por el tráfico detenido derivado de una manifestación.

Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
Dinos de Saltillo visita a Raptors del Estado de México en una nueva edición del Clásico Jurásico de la LFA 2026, buscando su segundo triunfo consecutivo.

Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico
La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el norte de México generó interrogantes sobre la autorización y la soberanía, pero también reflejó una alianza de seguridad delicada y de larga data entre ambos países.

Un choque mortal muestra los profundos lazos entre EU y México en materia de seguridad
Mural en Teherán con el texto “Irán nunca se someterá a la intimidación”, ilustrando la postura de Irán en el estrecho de Ormuz.

De los bombardeos a las tensas negociaciones: el estado de la guerra en Irán