Ómbudsman de Coahuila participa como orador en visita del Alto Comisionado de la ONU a México

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila destacó la participación de su presidente, el Mtro. José Ángel Rodríguez Canales, en el encuentro de alto nivel celebrado en la Ciudad de México con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En su calidad de vicepresidente de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Rodríguez Canales fue designado como orador en este espacio de diálogo internacional, donde colocó en la agenda global los desafíos que enfrenta la región norte del País en materia de garantías fundamentales.