¿Necesitas la CURP biométrica para el IMSS? La dependencia lo afirma

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 12 marzo 2026
    ¿Necesitas la CURP biométrica para el IMSS? La dependencia lo afirma
    CURP biométrica para el IMSS Vanguardia

Eventualmente, las dependencias de Gobierno exigirán la CURP biométrica como único documento de identificación en México

La CURP biométrica, que entró en vigor en México a mediados de octubre del 2025, es un documento que busca aumentar los parámetros de seguridad en la verificación de identidad.

Este nuevo formato de la CURP incluye el registro de datos biométricos como el iris, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la firma, y aunque es un documento que, por el momento, es opcional, cada vez más trámites e instituciones comienzan a señalarlo como obligatorio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿No encuentras cita para la CURP Biométrica?... Pasos para agendar tu registro fácilmente en línea

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con otras dependencias, dio a conocer, oficialmente, que para acceder a algunos de los servicios de forma presencial, será necesario contar con la CURP biométrica.

En la publicación del pasado 24 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, informó el uso de la CURP biométrica con el fin de simplificar diversos trámites. Se destaca el uso de este nuevo documento como identificación oficial, así como reemplazo de otros requisitos necesarios para los trámites, ya que la CURP biométrica compila varios documentos del IMSS.

Según lo establecido en el DOF, el acuerdo entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación. Lo que quiere decir que, a partir del próximo 18 de marzo, la CURP biométrica será aceptada como documento de identificación en el IMSS.

En caso de no haber tramitado la CURP biométrica, todavía podrás tener acceso a los servicios en el IMSS, presentando otro tipo de identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o licencia de conducir.

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica en México: lo que debes llevar al módulo

Sin embargo, el acuerdo publicado en el DOF establece que, cuando el documento sea obligatorio, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.

¿DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA?

Para adquirir la nueva CURP biométrica, es necesario asistir a los módulos del Registro Civil en tu respectiva entidad federativa o también se puede acudir a las oficinas del RENAPO. Menores de edad deben presentarse junto con su tutor legal.

Para tramitar el documento, es necesario agendar una cita en la plataforma de RENAPO, y presentar una identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar), CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Curp
Salud
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
Sheinbaum destacó que en CDMX se implementaron protocolos que se deben replicar en el resto de estados.

Anuncia Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar investigaciones de feminicidio
Regreso. El especial incluirá recreaciones del set original, material inédito y una entrevista con la cantante.

Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones.

Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Personaje. La actriz confirmó su participación como la villana del nuevo proyecto de Disney inspirado en ‘Rapunzel’.

Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído