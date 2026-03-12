¿Necesitas la CURP biométrica para el IMSS? La dependencia lo afirma

La CURP biométrica, que entró en vigor en México a mediados de octubre del 2025, es un documento que busca aumentar los parámetros de seguridad en la verificación de identidad.

Este nuevo formato de la CURP incluye el registro de datos biométricos como el iris, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la firma, y aunque es un documento que, por el momento, es opcional, cada vez más trámites e instituciones comienzan a señalarlo como obligatorio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con otras dependencias, dio a conocer, oficialmente, que para acceder a algunos de los servicios de forma presencial, será necesario contar con la CURP biométrica.

En la publicación del pasado 24 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, informó el uso de la CURP biométrica con el fin de simplificar diversos trámites. Se destaca el uso de este nuevo documento como identificación oficial, así como reemplazo de otros requisitos necesarios para los trámites, ya que la CURP biométrica compila varios documentos del IMSS.

Según lo establecido en el DOF, el acuerdo entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación. Lo que quiere decir que, a partir del próximo 18 de marzo, la CURP biométrica será aceptada como documento de identificación en el IMSS.

En caso de no haber tramitado la CURP biométrica, todavía podrás tener acceso a los servicios en el IMSS, presentando otro tipo de identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o licencia de conducir.

Sin embargo, el acuerdo publicado en el DOF establece que, cuando el documento sea obligatorio, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.

¿DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA?

Para adquirir la nueva CURP biométrica, es necesario asistir a los módulos del Registro Civil en tu respectiva entidad federativa o también se puede acudir a las oficinas del RENAPO. Menores de edad deben presentarse junto con su tutor legal.

Para tramitar el documento, es necesario agendar una cita en la plataforma de RENAPO, y presentar una identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar), CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.