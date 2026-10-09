Operativo en ejido de San Pedro deja inmueble asegurado y droga; no hay detenidos

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Coahuila
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    Operativo en ejido de San Pedro deja inmueble asegurado y droga; no hay detenidos
    Elementos de la Policía Estatal, la AIC, la Guardia Nacional y el Ejército resguardaron el inmueble durante el operativo en el ejido San Francisco de Arriba. CORTESÍA

La intervención fue encabezada por la Policía Estatal con apoyo del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo

SAN PEDRO, COAH.- Un inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado tras un operativo en el ejido San Francisco de Arriba, en San Pedro de las Colonias, donde autoridades estatales aseguraron aproximadamente dos kilogramos de marihuana y medio kilogramo de la droga conocida como cristal.

La intervención fue encabezada por la Policía Estatal de Coahuila, con apoyo del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quienes participaron en las labores de investigación que permitieron localizar los narcóticos.

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Durante el despliegue, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se encargaron de establecer un perímetro de seguridad para respaldar las acciones de las corporaciones estatales.

Aunque se logró el aseguramiento de las sustancias y del inmueble, las autoridades confirmaron que no se registraron personas detenidas.

Estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno para combatir la distribución de drogas y reforzar la vigilancia en municipios de la Región Laguna de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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