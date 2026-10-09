Operativo en ejido de San Pedro deja inmueble asegurado y droga; no hay detenidos
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La intervención fue encabezada por la Policía Estatal con apoyo del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo
SAN PEDRO, COAH.- Un inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado tras un operativo en el ejido San Francisco de Arriba, en San Pedro de las Colonias, donde autoridades estatales aseguraron aproximadamente dos kilogramos de marihuana y medio kilogramo de la droga conocida como cristal.
La intervención fue encabezada por la Policía Estatal de Coahuila, con apoyo del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quienes participaron en las labores de investigación que permitieron localizar los narcóticos.
Durante el despliegue, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se encargaron de establecer un perímetro de seguridad para respaldar las acciones de las corporaciones estatales.
Aunque se logró el aseguramiento de las sustancias y del inmueble, las autoridades confirmaron que no se registraron personas detenidas.
Estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno para combatir la distribución de drogas y reforzar la vigilancia en municipios de la Región Laguna de Coahuila.