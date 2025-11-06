Operativo en Piedras Negras deja dos mujeres detenidas y el aseguramiento de más de 23 kilos de cristal

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Operativo en Piedras Negras deja dos mujeres detenidas y el aseguramiento de más de 23 kilos de cristal
    El hallazgo de los narcóticos se logró gracias al trabajo de investigación y al apoyo de un elemento canino que detectó la droga oculta en un vehículo con placas texanas. FOTO: CORTESÍA

Se aseguró un vehículo con más de 23 kilos de cristal y cerca de un kilo de heroína, droga que sería puesta a disposición de la Fiscalía General de la República

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Coahuila y la Fiscalía General del Estado permitió el aseguramiento de un vehículo con narcóticos en la colonia La Laja, donde además fueron detenidas dos mujeres presuntamente implicadas en el transporte de droga.

El despliegue se llevó a cabo la noche del miércoles 5 de noviembre, luego de un trabajo de investigación que derivó en la localización de un automóvil Lincoln con placas texanas. Durante la revisión, un elemento canino de la Policía Estatal detectó la presencia de sustancias ilícitas en el interior del vehículo.

En total, las autoridades aseguraron 23 kilos 500 gramos de cristal y 930 gramos de heroína, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

El operativo contó con la participación de elementos de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía de Acción y Reacción (PAR). En el lugar estuvieron presentes el delegado regional de la Zona Norte I de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez, y el mando regional de la Policía Estatal, Jordán Espino, quienes supervisaron las acciones.

También participaron el comandante Javier Iván Cruz, de la AIC, y el comandante Alonso Salas, de la Policía Estatal, quienes coordinaron las labores que culminaron en el decomiso.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad en la entidad y combatir el tráfico de drogas en la frontera. “Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado mantienen su compromiso de trabajar por un Coahuila seguro”, informaron ambas instituciones en un comunicado.

