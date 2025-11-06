Diócesis de Saltillo lanza campaña del diezmo con meta de 8 millones de pesos

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, presentó la nueva campaña del diezmo para el próximo año, dirigida a los fieles católicos para sostener las actividades, proyectos y necesidades de la Diócesis, sus vicarías y parroquias. El anuncio se realizó en un acto que destacó la importancia de esta contribución como un acto de fe y generosidad.

Monseñor González García agradeció la respuesta de los fieles en años anteriores y presentó el lema de la campaña: “Tu ofrenda, una bendición”.

“Sabemos que el diezmo es una ofrenda; más que una ley o una obligación de un mandamiento de la Iglesia, es la disposición que cada creyente hace de los bienes que ha recibido durante el año para cooperar con el funcionamiento de la administración, los servicios de la Iglesia”, afirmó el obispo.

El objetivo de la Diócesis es que la ofrenda del diezmo corresponda a la bendición continua que, consideran, Dios les otorga en salud, trabajo y relaciones. Por ello, buscan que “ese signo de protección, de multiplicación de todo lo que Dios nos ha dado, pues también lo podamos ofrecer con alegría, con entusiasmo, con generosidad en este año”.

El comité organizador anunció que la meta de recaudación para esta nueva campaña se fijó en 8 millones de pesos, superando ligeramente los 7 millones que se habían propuesto el año pasado, los cuales se cumplieron “casi al 98%”.

Se recordó a los fieles que el diezmo equivale a un día de sus ingresos o salario en el año, y que la aportación puede realizarse en sobres en las parroquias, de forma digital (transferencia o código QR) o directamente en la oficina del Obispado.

La distribución de lo recaudado se destinará: un 5% a gastos de campaña, un 10% a las vicarías y el 85% restante a los proyectos de pastoral. Estos proyectos se dividen en tres niveles: diocesano (como las pastorales y administración), vicarial y parroquial.

En la presentación se resaltó el significado espiritual de la donación, señalando que el diezmo es “una muestra de fe, agradecimiento y compromiso” que se une a las celebraciones litúrgicas en las ánforas dispuestas en todos los templos.

El obispo, al ser cuestionado sobre si 8 millones serían suficientes para cubrir todas las necesidades, comentó que “lo ideal sería que con el diezmo pudiéramos cubrir todo”, pero que es un avance gradual. En ese sentido, invitó a la comunidad a “dar nuestro diezmo, no como un impuesto, sino como una muestra de fe y de agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos cada día”.