Diócesis de Saltillo lanza campaña del diezmo con meta de 8 millones de pesos

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Diócesis de Saltillo lanza campaña del diezmo con meta de 8 millones de pesos
    El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, encabezó la presentación de la nueva campaña del diezmo, cuyo lema será “Tu ofrenda, una bendición”, invitando a la comunidad a participar con generosidad y compromiso cristiano. FOTO: ARCHIVO

La Iglesia local busca fortalecer sus programas de atención espiritual y social, al tiempo que promueve la corresponsabilidad de los fieles en la vida de la comunidad católica

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, presentó la nueva campaña del diezmo para el próximo año, dirigida a los fieles católicos para sostener las actividades, proyectos y necesidades de la Diócesis, sus vicarías y parroquias. El anuncio se realizó en un acto que destacó la importancia de esta contribución como un acto de fe y generosidad.

Monseñor González García agradeció la respuesta de los fieles en años anteriores y presentó el lema de la campaña: “Tu ofrenda, una bendición”.

TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo

“Sabemos que el diezmo es una ofrenda; más que una ley o una obligación de un mandamiento de la Iglesia, es la disposición que cada creyente hace de los bienes que ha recibido durante el año para cooperar con el funcionamiento de la administración, los servicios de la Iglesia”, afirmó el obispo.

El objetivo de la Diócesis es que la ofrenda del diezmo corresponda a la bendición continua que, consideran, Dios les otorga en salud, trabajo y relaciones. Por ello, buscan que “ese signo de protección, de multiplicación de todo lo que Dios nos ha dado, pues también lo podamos ofrecer con alegría, con entusiasmo, con generosidad en este año”.

El comité organizador anunció que la meta de recaudación para esta nueva campaña se fijó en 8 millones de pesos, superando ligeramente los 7 millones que se habían propuesto el año pasado, los cuales se cumplieron “casi al 98%”.

Se recordó a los fieles que el diezmo equivale a un día de sus ingresos o salario en el año, y que la aportación puede realizarse en sobres en las parroquias, de forma digital (transferencia o código QR) o directamente en la oficina del Obispado.

La distribución de lo recaudado se destinará: un 5% a gastos de campaña, un 10% a las vicarías y el 85% restante a los proyectos de pastoral. Estos proyectos se dividen en tres niveles: diocesano (como las pastorales y administración), vicarial y parroquial.

En la presentación se resaltó el significado espiritual de la donación, señalando que el diezmo es “una muestra de fe, agradecimiento y compromiso” que se une a las celebraciones litúrgicas en las ánforas dispuestas en todos los templos.

El obispo, al ser cuestionado sobre si 8 millones serían suficientes para cubrir todas las necesidades, comentó que “lo ideal sería que con el diezmo pudiéramos cubrir todo”, pero que es un avance gradual. En ese sentido, invitó a la comunidad a “dar nuestro diezmo, no como un impuesto, sino como una muestra de fe y de agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos cada día”.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


Iglesia Católica

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad