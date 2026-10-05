Operativo sorpresa en CBTA 21 de Parras detecta sustancias tóxicas en seis alumnos

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un operativo sorpresa realizado este lunes en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 21 de Parras de la Fuente derivó en la detección de seis estudiantes que presuntamente tenían en su poder sustancias tóxicas, además del hallazgo de un grupo de mensajes relacionado con la posible venta de drogas. La movilización ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al plantel para realizar revisiones preventivas en distintos salones.

De acuerdo con información proporcionada por la licenciada Monse Estévez, del Ministerio Público, las inspecciones se efectuaron de manera sorpresiva como parte de las acciones para detectar posibles riesgos dentro de la institución educativa. Durante las revisiones fueron identificados seis alumnos que tenían sustancias consideradas tóxicas. Además, como parte de las diligencias, las autoridades revisaron equipos telefónicos y detectaron que los estudiantes formaban parte de un grupo digital en el que presuntamente se intercambiaba información relacionada con la comercialización de estupefacientes. Los jóvenes permanecieron bajo resguardo en el salón de cómputo mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, los padres de familia fueron llamados al plantel para recibir a sus hijos, quienes quedaron bajo responsabilidad de sus tutores con la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF).