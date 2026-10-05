Lluvias por frente frío mantienen en alerta a Coahuila

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    Lluvias por frente frío mantienen en alerta a Coahuila
    Las lluvias continuarán durante las próximas 24 horas en distintas regiones de Coahuila. HÉCTOR GARCÍA

Frente frío provoca lluvias, actividad eléctrica y posibles inundaciones; Sureste, Centro-Desierto y Carbonífera concentran la mayor vigilancia

Coahuila se mantiene bajo vigilancia meteorológica ante la posibilidad de que continúen las lluvias intensas, chubascos, actividad eléctrica y caída de granizo durante las próximas 24 horas, debido a la presencia del frente frío número 1 y condiciones de inestabilidad atmosférica.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado emitió un Aviso Preventivo y pidió a la población extremar precauciones, principalmente en las regiones Sureste, Centro-Desierto y Carbonífera, donde se esperan los mayores acumulados de precipitación.

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En estas zonas podrían registrarse entre 25 y 50 milímetros de lluvia, además de acumulados puntuales superiores en áreas serranas. Las autoridades mantienen especial atención en Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Monclova, así como en arroyos, cauces y sectores urbanos susceptibles a inundaciones.

INICIO DE SEMANA CON NUBES PARA SALTILLO

Para Saltillo se pronostica una jornada marcada por temperaturas frescas, nubosidad, lloviznas y niebla, aunque empezará a despejarse el cielo. La temperatura máxima será de 18 grados Celsius y la mínima de 14, con 30 por ciento de probabilidad de lluvia y vientos del norte de hasta 22 kilómetros por hora.

Las condiciones comenzarían a mejorar el martes 6 de octubre, cuando se espera cielo nublado durante la mañana y mayor presencia de sol por la tarde. El termómetro oscilará entre los 12 y 21 grados, con vientos moderados de alrededor de 14 kilómetros por hora.

$!Protección Civil pidió evitar cruzar arroyos y calles inundadas ante el riesgo de crecidas súbitas.
Protección Civil pidió evitar cruzar arroyos y calles inundadas ante el riesgo de crecidas súbitas. PC

Para el miércoles 7 se prevé una recuperación gradual de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado, apenas 6 por ciento de probabilidad de lluvia y valores de entre 12 y 23 grados.

Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, podría recibir entre 25 y 50 milímetros de lluvia durante las próximas 24 horas. En las zonas serranas existe la posibilidad de acumulados mayores.

En la Región Centro-Desierto, que comprende municipios como Monclova, Frontera, Castaños, Candela, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas y Ocampo, se esperan precipitaciones de entre 15 y 40 milímetros, con algunos puntos cercanos a los 50.

Para la Región Carbonífera, que incluye Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso y Juárez, el pronóstico contempla acumulados de 10 a 25 milímetros, aunque algunas áreas podrían alcanzar entre 25 y 40 milímetros.

En la Región Norte se estiman lluvias de entre 5 y 25 milímetros, mientras que en La Laguna los acumulados serían menores, de 2.5 a 15 milímetros, con algunos registros aislados de hasta 20 o 25 milímetros.

CUIDADO CON LAS CRECIDAS DE ARROYOS

El principal riesgo durante este periodo será la posibilidad de inundaciones repentinas y encharcamientos en zonas urbanas.

La acumulación de agua también podría provocar escurrimientos rápidos y aumentos súbitos en el nivel de arroyos y cauces, particularmente en sectores serranos o donde las corrientes tienen una respuesta rápida ante las lluvias.

Protección Civil también alertó por la reducción de visibilidad en carreteras, pavimento resbaladizo, actividad eléctrica y rachas de viento.

Las zonas serranas de la Región Sureste permanecerán bajo vigilancia especial, al igual que sectores urbanos de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova.

También se recomienda precaución en carreteras con visibilidad reducida y en puntos bajos donde históricamente pueden presentarse acumulaciones de agua.

Ante el pronóstico, las autoridades pidieron a la población evitar cruzar arroyos, ríos o calles inundadas, incluso cuando aparentemente el nivel del agua permita el paso.

A los automovilistas se les recomienda disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y extremar precauciones ante la lluvia, el pavimento mojado y la posibilidad de niebla.

También se pidió asegurar objetos ubicados en patios, balcones y azoteas que puedan ser desplazados por el viento.

Protección Civil llamó a mantenerse atentos a los avisos oficiales y, ante cualquier situación de emergencia, comunicarse al 911.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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