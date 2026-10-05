Lluvias por frente frío mantienen en alerta a Coahuila

Coahuila se mantiene bajo vigilancia meteorológica ante la posibilidad de que continúen las lluvias intensas, chubascos, actividad eléctrica y caída de granizo durante las próximas 24 horas, debido a la presencia del frente frío número 1 y condiciones de inestabilidad atmosférica. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado emitió un Aviso Preventivo y pidió a la población extremar precauciones, principalmente en las regiones Sureste, Centro-Desierto y Carbonífera, donde se esperan los mayores acumulados de precipitación.

En estas zonas podrían registrarse entre 25 y 50 milímetros de lluvia, además de acumulados puntuales superiores en áreas serranas. Las autoridades mantienen especial atención en Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Monclova, así como en arroyos, cauces y sectores urbanos susceptibles a inundaciones. INICIO DE SEMANA CON NUBES PARA SALTILLO Para Saltillo se pronostica una jornada marcada por temperaturas frescas, nubosidad, lloviznas y niebla, aunque empezará a despejarse el cielo. La temperatura máxima será de 18 grados Celsius y la mínima de 14, con 30 por ciento de probabilidad de lluvia y vientos del norte de hasta 22 kilómetros por hora. Las condiciones comenzarían a mejorar el martes 6 de octubre, cuando se espera cielo nublado durante la mañana y mayor presencia de sol por la tarde. El termómetro oscilará entre los 12 y 21 grados, con vientos moderados de alrededor de 14 kilómetros por hora.

Para el miércoles 7 se prevé una recuperación gradual de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado, apenas 6 por ciento de probabilidad de lluvia y valores de entre 12 y 23 grados. Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, podría recibir entre 25 y 50 milímetros de lluvia durante las próximas 24 horas. En las zonas serranas existe la posibilidad de acumulados mayores. En la Región Centro-Desierto, que comprende municipios como Monclova, Frontera, Castaños, Candela, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas y Ocampo, se esperan precipitaciones de entre 15 y 40 milímetros, con algunos puntos cercanos a los 50. Para la Región Carbonífera, que incluye Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso y Juárez, el pronóstico contempla acumulados de 10 a 25 milímetros, aunque algunas áreas podrían alcanzar entre 25 y 40 milímetros. En la Región Norte se estiman lluvias de entre 5 y 25 milímetros, mientras que en La Laguna los acumulados serían menores, de 2.5 a 15 milímetros, con algunos registros aislados de hasta 20 o 25 milímetros.

En las siguiente tres horas, se pronostican #Chubascos y posibles #DescargasEléctricas; así como #Rachas de #Vientos de 30 a 50 km/h en zonas de #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas y #SanLuisPotosí https://t.co/RH2yrMVfR7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

CUIDADO CON LAS CRECIDAS DE ARROYOS El principal riesgo durante este periodo será la posibilidad de inundaciones repentinas y encharcamientos en zonas urbanas. La acumulación de agua también podría provocar escurrimientos rápidos y aumentos súbitos en el nivel de arroyos y cauces, particularmente en sectores serranos o donde las corrientes tienen una respuesta rápida ante las lluvias. Protección Civil también alertó por la reducción de visibilidad en carreteras, pavimento resbaladizo, actividad eléctrica y rachas de viento. Las zonas serranas de la Región Sureste permanecerán bajo vigilancia especial, al igual que sectores urbanos de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova. También se recomienda precaución en carreteras con visibilidad reducida y en puntos bajos donde históricamente pueden presentarse acumulaciones de agua. Ante el pronóstico, las autoridades pidieron a la población evitar cruzar arroyos, ríos o calles inundadas, incluso cuando aparentemente el nivel del agua permita el paso. A los automovilistas se les recomienda disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y extremar precauciones ante la lluvia, el pavimento mojado y la posibilidad de niebla. También se pidió asegurar objetos ubicados en patios, balcones y azoteas que puedan ser desplazados por el viento. Protección Civil llamó a mantenerse atentos a los avisos oficiales y, ante cualquier situación de emergencia, comunicarse al 911.