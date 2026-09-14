Operativos de seguridad buscan mantener la tranquilidad en Ramos Arizpe: Alejandro González

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que las acciones de vigilancia se realizaron en estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, estrategia que ha permitido mantener resultados positivos en la materia.

Con el objetivo de reforzar la seguridad pública en el municipio, las autoridades de Ramos Arizpe implementaron una serie de recorridos y filtros de vigilancia durante el fin de semana en diferentes sectores de la mancha urbana.

“Arrojando resultados positivos, son más de 26 personas en total detenidas este fin de semana tanto por faltas administrativas como por la comisión de delitos puestos a disposición de las autoridades competentes”, detalló González Farías.

El funcionario subrayó que más allá del número de aseguramientos, lo más relevante de estas acciones recae en la tranquilidad de la ciudadanía al constatar la presencia policial constante en las colonias.

“Yo creo que lo más importante es la percepción que se genera entre la ciudadanía al saber que existen estos recorridos, estos operativos y que se está pendientes de las distintas zonas de las ciudades”, manifestó el funcionario.

Respecto a las faltas y conductas delictivas detectadas con mayor frecuencia durante las intervenciones, el secretario municipal precisó que destacan las faltas administrativas menores cometidas en la vía pública.

“Sobre todo el tema de ingerir bebidas en vía pública, consumir sustancias en vía pública son de los hechos más normales, vaya, encontrados en estos recorridos”, explicó González Farías sobre los motivos de detención.

Añadió que en los casos donde se advierte la comisión de algún delito, las personas son remitidas directamente ante el Ministerio Público para que determine su situación jurídica, e indicó que la vigilancia continuará de manera especial los fines de semana en las zonas oriente, poniente y centro.

Finalmente, el secretario resaltó que Ramos Arizpe y Coahuila se mantienen sin afectaciones por delitos de alto impacto, destacando la buena posición del estado y la región en las encuestas nacionales sobre percepción de seguridad.