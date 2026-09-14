Operativos de seguridad buscan mantener la tranquilidad en Ramos Arizpe: Alejandro González

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Operativos de seguridad buscan mantener la tranquilidad en Ramos Arizpe: Alejandro González
    Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, informó sobre los operativos de vigilancia implementados durante el fin de semana. MANUEL RODRÍGUEZ

Destaca el secretario del Ayuntamiento la coordinación con distintas autoridades y la baja incidencia en delitos de alto impacto, además de la detención de 26 personas el fin de semana

Con el objetivo de reforzar la seguridad pública en el municipio, las autoridades de Ramos Arizpe implementaron una serie de recorridos y filtros de vigilancia durante el fin de semana en diferentes sectores de la mancha urbana.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que las acciones de vigilancia se realizaron en estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, estrategia que ha permitido mantener resultados positivos en la materia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/operativo-conjunto-deja-26-detenidos-en-ramos-arizpe-ND23469307

“Arrojando resultados positivos, son más de 26 personas en total detenidas este fin de semana tanto por faltas administrativas como por la comisión de delitos puestos a disposición de las autoridades competentes”, detalló González Farías.

El funcionario subrayó que más allá del número de aseguramientos, lo más relevante de estas acciones recae en la tranquilidad de la ciudadanía al constatar la presencia policial constante en las colonias.

“Yo creo que lo más importante es la percepción que se genera entre la ciudadanía al saber que existen estos recorridos, estos operativos y que se está pendientes de las distintas zonas de las ciudades”, manifestó el funcionario.

Respecto a las faltas y conductas delictivas detectadas con mayor frecuencia durante las intervenciones, el secretario municipal precisó que destacan las faltas administrativas menores cometidas en la vía pública.

“Sobre todo el tema de ingerir bebidas en vía pública, consumir sustancias en vía pública son de los hechos más normales, vaya, encontrados en estos recorridos”, explicó González Farías sobre los motivos de detención.

Añadió que en los casos donde se advierte la comisión de algún delito, las personas son remitidas directamente ante el Ministerio Público para que determine su situación jurídica, e indicó que la vigilancia continuará de manera especial los fines de semana en las zonas oriente, poniente y centro.

Finalmente, el secretario resaltó que Ramos Arizpe y Coahuila se mantienen sin afectaciones por delitos de alto impacto, destacando la buena posición del estado y la región en las encuestas nacionales sobre percepción de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
operativos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad