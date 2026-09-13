Operativo conjunto deja 26 detenidos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 26 personas fueron detenidas durante los operativos de seguridad desplegados durante el fin de semana en distintos sectores de Ramos Arizpe, por su probable participación en diversos delitos y faltas. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

Los operativos forman parte de la estrategia permanente de vigilancia y prevención implementada en el municipio, mediante la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y la Policía Municipal de Ramos Arizpe. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que los dispositivos continuarán de manera permanente, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la prevención, presencia policial, coordinación institucional y capacidad de respuesta.

“En Ramos Arizpe no vamos a bajar la guardia. La coordinación con el Estado, la Federación y nuestras corporaciones municipales nos permite actuar de manera preventiva y atender cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad de las familias”, señaló.

Además de los recorridos y operativos conjuntos, el Gobierno Municipal mantiene acciones de monitoreo, vigilancia y prevención para fortalecer la capacidad de reacción de las corporaciones y mantener las condiciones de seguridad en el municipio. Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad continuará como una de las prioridades de su administración y afirmó que se mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y las fuerzas federales para preservar las condiciones de seguridad en Ramos Arizpe.