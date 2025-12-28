Otorga Fonacot Coahuila créditos por 365 mdp a trabajadores

El cierre de 2025 marcó para el Fonacot el cumplimiento de su compromiso social con la clase trabajadora de México, al registrar un récord histórico en colocación de créditos, con más de 2 millones 100 mil financiamientos otorgados a nivel nacional, por un monto superior a 65 mil millones de pesos.

En el caso de Coahuila, el impacto fue significativo: durante el año, el el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores canalizó más de 365 millones de pesos en créditos a trabajadores de la entidad, consolidando su presencia como una de las principales opciones de financiamiento para el consumo responsable.

El director del Fonacot en Coahuila, Héctor Martínez Valdés, informó que actualmente se atiende a 200 trabajadores diarios, con un ticket promedio de 35 mil pesos. Detalló que los plazos solicitados varían, aunque el promedio se ubica en 24 meses, con un máximo de hasta 30 meses.

“El ticket promedio que están solicitando es de 35 mil pesos; hay quienes piden plazos pequeños y otros el máximo de 30 meses”, explicó.

CRECE LA DEMANDA EN COAHUILA

Martínez Valdés señaló que el tiempo promedio de atención por trabajador es de 20 a 30 minutos, dando prioridad a quienes agendan su cita previamente. Indicó que hasta hace algunos meses se atendían entre 160 y 180 personas al día, pero desde mediados de julio la demanda se incrementó de forma sostenida hasta llegar a las 200 atenciones diarias.

Las personas interesadas en solicitar un crédito pueden agendar cita vía telefónica o por internet, y quienes acuden sin cita son atendidos conforme a la capacidad operativa de las oficinas.

A nivel nacional, el coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, destacó que estos resultados no solo superan las cifras del año anterior, sino que evidencian la solidez financiera con la que el Instituto concluye 2025.

“Superar la meta de colocación no solo representa crecimiento, sino la responsabilidad que tenemos con las y los trabajadores. Fonacot seguirá garantizando productos financieros justos, accesibles y con las mejores condiciones del mercado”, subrayó.

MODERNIZACIÓN, ENFOQUE SOCIAL Y DE GÉNERO

Como parte de su fortalecimiento institucional, Fonacot implementó el nuevo Sistema Institucional de Afiliación (SIA), con el que se agilizaron los trámites para los centros de trabajo. Gracias a esta modernización, durante 2025 se afiliaron 45 mil empresas, otra cifra sin precedentes.

Gazca Herrera destacó que cerca del 66 por ciento de las personas acreditadas gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que confirma que el Instituto atiende a un sector que difícilmente accede a créditos de la banca privada.

Asimismo, subrayó el enfoque de género que mantiene Fonacot: en 2025, el Crédito Mujer Efectivo creció de 38 a 41 por ciento, lo que permitió que alrededor de 300 mil mujeres obtuvieran financiamiento con tasa preferencial.

Finalmente, exhortó a las y los trabajadores a realizar sus trámites únicamente por canales oficiales, evitar intermediarios y no compartir datos personales. Para mayor información, recordó que están disponibles el sitio www.fonacot.gob.mx, el número gratuito 55 88 74 74 74, así como las redes sociales oficiales del Instituto.