Registra Coahuila caída de 80 millones de dólares de ingresos por remesas

Coahuila
/ 28 diciembre 2025
    Registra Coahuila caída de 80 millones de dólares de ingresos por remesas
    Las remesas provienen principalmente de personas migrantes en Estados Unidos y se canalizan vía banca internacional FOTO: ESPECIAL

Entre enero y septiembre de 2025, el estado recibió 630.1 millones de dólares en remesas

El Banco de México (Banxico) dio a conocer sus registros de remesas al tercer trimestre de 2025, en los que destacó que Coahuila no fue la excepción dentro del panorama de entidades que registraron una disminución considerable en el ingreso de estos recursos.

De acuerdo con los datos reportados por Banxico, entre enero y septiembre de 2025, Coahuila registró un ingreso de remesas por 630.1 millones de dólares.

Estos ingresos corresponden a las transferencias realizadas a través de la banca internacional y cobradas en las distintas entidades del país; en su mayoría provienen de personas migrantes que envían recursos a sus familias, principalmente desde Estados Unidos.

Los datos indican que, de un año a otro, Coahuila registró una disminución de 80 millones de dólares en el ingreso de remesas, ya que para el mismo periodo de 2024 se reportó un monto de 711.1 millones de dólares.

Esta caída, fue de 11.3 por ciento en comparación con el ingreso que se había reportado para el año pasado.

A nivel nacional, la reducción en el flujo de remesas durante el primer año de la presidencia de Donald Trump ha sido constante; sin embargo, en este trimestre la tendencia se volvió más notoria, ya que de las 32 entidades del país, 22, incluida Coahuila, reportaron bajas en este rubro, mientras que en el trimestre anterior esto solo ocurrió en 18 entidades.

En el contexto nacional, Banxico informó que las remesas totales para el país pasaron de 48 mil 359 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 a 45 mil 709 millones de dólares en el mismo periodo de 2025.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

