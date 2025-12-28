Registra Coahuila caída de 80 millones de dólares de ingresos por remesas

El Banco de México (Banxico) dio a conocer sus registros de remesas al tercer trimestre de 2025, en los que destacó que Coahuila no fue la excepción dentro del panorama de entidades que registraron una disminución considerable en el ingreso de estos recursos.

De acuerdo con los datos reportados por Banxico, entre enero y septiembre de 2025, Coahuila registró un ingreso de remesas por 630.1 millones de dólares.

Estos ingresos corresponden a las transferencias realizadas a través de la banca internacional y cobradas en las distintas entidades del país; en su mayoría provienen de personas migrantes que envían recursos a sus familias, principalmente desde Estados Unidos.

Los datos indican que, de un año a otro, Coahuila registró una disminución de 80 millones de dólares en el ingreso de remesas, ya que para el mismo periodo de 2024 se reportó un monto de 711.1 millones de dólares.

Esta caída, fue de 11.3 por ciento en comparación con el ingreso que se había reportado para el año pasado.

A nivel nacional, la reducción en el flujo de remesas durante el primer año de la presidencia de Donald Trump ha sido constante; sin embargo, en este trimestre la tendencia se volvió más notoria, ya que de las 32 entidades del país, 22, incluida Coahuila, reportaron bajas en este rubro, mientras que en el trimestre anterior esto solo ocurrió en 18 entidades.

En el contexto nacional, Banxico informó que las remesas totales para el país pasaron de 48 mil 359 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 a 45 mil 709 millones de dólares en el mismo periodo de 2025.