Padre del bebé reportado como abandonado en Castaños enfrenta proceso por únicamente por falsedad de declaraciones

La Fiscalía General del Estado concluyó que el bebé nunca estuvo en el basurero ni fue abandonado, pues permaneció en todo momento bajo el resguardo de su padre, quien inventó la historia porque él y su pareja no querían hacerse cargo del menor.

Elías “N”, paramédico que hizo creer a toda una comunidad que un recién nacido había sido abandonado dentro de un contenedor de basura en Castaños , enfrenta únicamente un proceso penal por el delito de falsedad de declaraciones.

El caso, que ha generado indignación en la región durante los últimos días, tomó un giro conforme avanzaron las investigaciones.

“El menor nunca estuvo en un basurero expuesto, siempre estuvo él acompañándolo; fue una historia que malamente inventó para justificar que el bebé estuviera en otras manos”, afirmó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

DESMIENTEN VERSIÓN DE ‘HALLAZGO’

El funcionario explicó que la investigación cambió de rumbo conforme fueron recabándose videograbaciones, entrevistas y otros datos de prueba.

Las diligencias comenzaron a evidenciar inconsistencias en la versión presentada por el paramédico, quien inicialmente aseguró haber localizado al recién nacido tras recibir el aviso de una mujer que le indicó que se escuchaban llantos provenientes de un contenedor de basura.

Sin embargo, las imágenes obtenidas por los agentes de investigación demostraron que esa historia nunca ocurrió. Al ser confrontado con las pruebas, el hombre terminó por admitir que el bebé era su hijo y que todo había sido una mentira.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la pareja, ambos paramédicos, se encontraba de servicio. La mujer entró en labor de parto dentro de la ambulancia.

Fue el propio padre quien recibió al recién nacido, le brindó los primeros cuidados médicos y posteriormente trasladó a la madre hasta su domicilio.

Después de dejarla en casa, regresó y decidió realizar el reporte falso que movilizó a policías, peritos, personal de la Fiscalía y cuerpos de auxilio. Aseguró que había encontrado a un bebé abandonado entre la basura.

La investigación estableció que el recién nacido nunca estuvo dentro del contenedor ni fue expuesto a una situación de riesgo. Permaneció todo el tiempo bajo el cuidado de su padre hasta que fue entregado a las autoridades.

DESCARTAN DELITO DE ABANDONO

Lazo Chapa explicó que el propio imputado manifestó que atravesaba problemas económicos y que, junto con su pareja, consideraba que no podían hacerse responsables del recién nacido. Por esa razón decidió inventar toda la historia, en lugar de acudir a una institución para entregar al menor por la vía legal.