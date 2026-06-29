Monclova fortalece alianzas con CFE y SIMAS para mejorar servicios públicos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova fortalece alianzas con CFE y SIMAS para mejorar servicios públicos
    Carlos Villarreal encabezó una agenda de trabajo con autoridades de la CFE y SIMAS en Monclova. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Agua
electricidad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo reuniones con la CFE y el Consejo de SIMAS para fortalecer la coordinación institucional y gestionar más recursos para la Región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la planeación de proyectos regionales y mejorar la prestación de los servicios públicos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una serie de reuniones de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), como parte de una estrategia de coordinación entre instituciones.

Una de las actividades centrales fue el encuentro que sostuvo con el nuevo superintendente de la Zona Monclova de la CFE, Alberto Reyna Martínez, reunión en la que también participaron alcaldes de la Región Centro-Desierto. Durante la mesa de trabajo se acordó mantener una comunicación permanente entre los municipios y la empresa productiva del Estado para agilizar la atención de las solicitudes ciudadanas y facilitar la gestión de proyectos relacionados con el suministro eléctrico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aterriza-en-el-aifa-exposicion-pasajeros-del-tiempo-para-promover-turismo-de-coahuila-HD21778861
$!Alcaldes de la Región Centro-Desierto fortalecieron la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.
Alcaldes de la Región Centro-Desierto fortalecieron la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. CORTESÍA

El presidente municipal destacó que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los organismos públicos permite atender de manera más eficiente las necesidades de la población, además de fortalecer las condiciones para atraer nuevas inversiones y respaldar el crecimiento económico de la región.

Como parte de su agenda, Villarreal participó también en la sesión del Consejo de SIMAS Monclova-Frontera, donde se presentó un balance sobre el desempeño operativo, financiero, comercial y de inversión del organismo. Durante la reunión se informó que los resultados alcanzados en materia de eficiencia han permitido acceder a recursos provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que abrirá la posibilidad de ejecutar nuevas obras de infraestructura hidráulica.

El edil señaló que el fortalecimiento del sistema de agua potable y saneamiento representa una prioridad para la administración municipal, debido a que permitirá mejorar la calidad de los servicios y responder al crecimiento urbano que registra la región.

$!El Consejo de SIMAS presentó avances que permitirán acceder a nuevos recursos para infraestructura hidráulica.
El Consejo de SIMAS presentó avances que permitirán acceder a nuevos recursos para infraestructura hidráulica. CORTESÍA

Carlos Villarreal afirmó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila para consolidar proyectos estratégicos que beneficien a los municipios de la Región Centro-Desierto, mediante una mayor gestión de recursos y la colaboración permanente entre instituciones.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto con dependencias estatales, federales y organismos públicos para impulsar obras de infraestructura, fortalecer los servicios básicos y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias de Monclova y los municipios vecinos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
electricidad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), ofrece datos mensuales referentes a la venta, producción y exportación de unidades vehiculares en México.

Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’

La estrategia estatal se basa en evaluación permanente, capacitación y fortalecimiento de las corporaciones.

Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías
Transportistas exigen atención del alcalde de Santa Catarina y denunciar presuntas extorsiones de agentes de Tránsito.

Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones
La comunidad venezolana y voluntarios en Saltillo mantienen abierta la recolección de alimentos, medicamentos e insumos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

Saltillenses se movilizan para ayudar a damnificados por terremoto en Venezuela; habilitan centros de acopio y colectas
Autoridades de Salud mantienen vigilancia epidemiológica tras la detección de un caso de miasis en Saltillo.

Reportan estable a veterinario de Saltillo infectado por gusano barrenador; Coahuila suma 23 casos activos
Buena lógica

Buena lógica
true

POLITICÓN: Va justicia de Coahuila contra pareja de Sandra Cuevas por fraude millonario
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes