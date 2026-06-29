Monclova fortalece alianzas con CFE y SIMAS para mejorar servicios públicos

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la planeación de proyectos regionales y mejorar la prestación de los servicios públicos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una serie de reuniones de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), como parte de una estrategia de coordinación entre instituciones. Una de las actividades centrales fue el encuentro que sostuvo con el nuevo superintendente de la Zona Monclova de la CFE, Alberto Reyna Martínez, reunión en la que también participaron alcaldes de la Región Centro-Desierto. Durante la mesa de trabajo se acordó mantener una comunicación permanente entre los municipios y la empresa productiva del Estado para agilizar la atención de las solicitudes ciudadanas y facilitar la gestión de proyectos relacionados con el suministro eléctrico.

El presidente municipal destacó que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los organismos públicos permite atender de manera más eficiente las necesidades de la población, además de fortalecer las condiciones para atraer nuevas inversiones y respaldar el crecimiento económico de la región. Como parte de su agenda, Villarreal participó también en la sesión del Consejo de SIMAS Monclova-Frontera, donde se presentó un balance sobre el desempeño operativo, financiero, comercial y de inversión del organismo. Durante la reunión se informó que los resultados alcanzados en materia de eficiencia han permitido acceder a recursos provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que abrirá la posibilidad de ejecutar nuevas obras de infraestructura hidráulica. El edil señaló que el fortalecimiento del sistema de agua potable y saneamiento representa una prioridad para la administración municipal, debido a que permitirá mejorar la calidad de los servicios y responder al crecimiento urbano que registra la región.

Carlos Villarreal afirmó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila para consolidar proyectos estratégicos que beneficien a los municipios de la Región Centro-Desierto, mediante una mayor gestión de recursos y la colaboración permanente entre instituciones. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto con dependencias estatales, federales y organismos públicos para impulsar obras de infraestructura, fortalecer los servicios básicos y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias de Monclova y los municipios vecinos.

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