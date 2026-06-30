Extraen un ciempiés del oído de una niña de 4 años tras segunda valoración médica en Acuña

La niña comenzó a presentar un intenso dolor de oído durante la madrugada. De acuerdo con la información proporcionada por su madre, identificada como Marian, la menor despertó alrededor de las 05:00 horas llorando debido a las molestias, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital de Del Río, Texas , para recibir atención médica.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Lo que en un principio fue diagnosticado como una infección de oído terminó siendo un caso poco común para una menor de apenas cuatro años, luego de que una segunda revisión médica revelara que tenía un ciempiés alojado en el conducto auditivo.

Tras la valoración inicial, el personal médico determinó que la pequeña padecía una infección de oído y le indicó un tratamiento con medicamentos para disminuir el dolor y la inflamación. Sin embargo, la madre no quedó convencida del diagnóstico al notar una pequeña protuberancia en el interior del oído de su hija.

Según el relato de Marian, solicitó que se realizara una limpieza o una revisión más profunda para descartar cualquier otra causa del malestar. No obstante, indicó que el procedimiento fue descartado al considerar que podría ocasionar lesiones debido a la supuesta infección detectada.

Después de recibir el alta médica, la mujer decidió buscar una segunda opinión en Ciudad Acuña y acudió a una farmacia con servicio médico, donde la doctora que atendió a la menor realizó una nueva exploración.

Durante la consulta, la especialista sospechó que el dolor podría estar relacionado con la presencia de algún insecto dentro del conducto auditivo, por lo que inició una limpieza más detallada utilizando equipo de apoyo para observar el interior del oído.

Al revisar la zona mediante una cámara, la médica detectó pequeñas patas de color azul, lo que confirmó que existía un cuerpo extraño en el conducto auditivo. Con ayuda de instrumental médico especializado comenzó la extracción de varias extremidades hasta retirar completamente al animal.

Tras concluir el procedimiento, se confirmó que el objeto que provocaba el intenso dolor era un ciempiés que permanecía alojado en el oído de la menor.

La intervención permitió eliminar la causa de las molestias y resolver un caso que inicialmente había sido atribuido a una infección. La niña quedó fuera de peligro después de la extracción del artrópodo.