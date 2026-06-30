Extraen un ciempiés del oído de una niña de 4 años tras segunda valoración médica en Acuña

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Acuña
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    Extraen un ciempiés del oído de una niña de 4 años tras segunda valoración médica en Acuña
    Con ayuda de instrumental médico especializado, la especialista logró retirar por completo el ciempiés que provocaba las molestias de la menor, quien posteriormente quedó fuera de peligro tras la intervención. REDES SOCIALES

La madre decidió buscar una segunda valoración médica al considerar que el diagnóstico inicial no explicaba por completo las molestias que presentaba su hija

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Lo que en un principio fue diagnosticado como una infección de oído terminó siendo un caso poco común para una menor de apenas cuatro años, luego de que una segunda revisión médica revelara que tenía un ciempiés alojado en el conducto auditivo.

La niña comenzó a presentar un intenso dolor de oído durante la madrugada. De acuerdo con la información proporcionada por su madre, identificada como Marian, la menor despertó alrededor de las 05:00 horas llorando debido a las molestias, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital de Del Río, Texas, para recibir atención médica.

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Tras la valoración inicial, el personal médico determinó que la pequeña padecía una infección de oído y le indicó un tratamiento con medicamentos para disminuir el dolor y la inflamación. Sin embargo, la madre no quedó convencida del diagnóstico al notar una pequeña protuberancia en el interior del oído de su hija.

Según el relato de Marian, solicitó que se realizara una limpieza o una revisión más profunda para descartar cualquier otra causa del malestar. No obstante, indicó que el procedimiento fue descartado al considerar que podría ocasionar lesiones debido a la supuesta infección detectada.

Después de recibir el alta médica, la mujer decidió buscar una segunda opinión en Ciudad Acuña y acudió a una farmacia con servicio médico, donde la doctora que atendió a la menor realizó una nueva exploración.

Durante la consulta, la especialista sospechó que el dolor podría estar relacionado con la presencia de algún insecto dentro del conducto auditivo, por lo que inició una limpieza más detallada utilizando equipo de apoyo para observar el interior del oído.

Al revisar la zona mediante una cámara, la médica detectó pequeñas patas de color azul, lo que confirmó que existía un cuerpo extraño en el conducto auditivo. Con ayuda de instrumental médico especializado comenzó la extracción de varias extremidades hasta retirar completamente al animal.

Tras concluir el procedimiento, se confirmó que el objeto que provocaba el intenso dolor era un ciempiés que permanecía alojado en el oído de la menor.

La intervención permitió eliminar la causa de las molestias y resolver un caso que inicialmente había sido atribuido a una infección. La niña quedó fuera de peligro después de la extracción del artrópodo.

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La madre recordó que, mientras permanecían en el hospital de Del Río, su hija repetía constantemente que sentía “cosquillas” dentro del oído y pedía que le quitaran lo que tenía, una situación que cobró sentido una vez que se descubrió la verdadera causa del dolor.

Finalmente, la familia agradeció la atención brindada durante la segunda valoración médica realizada en Ciudad Acuña, ya que la revisión permitió detectar oportunamente la presencia del ciempiés y retirarlo con éxito, poniendo fin al malestar que presentaba la menor.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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