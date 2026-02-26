PAN Coahuila alerta que reducir el presupuesto electoral incentiva la infiltración de recursos criminales

En medio de una tensión política por la presentación de la presidenta Claudia Sheinbaum de la nueva reforma electoral, el diputado panista Gerardo Aguado ha manifestado que no acompañará ninguna modificación legal que no aborde de manera frontal el desafío de la infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos.

Para el legislador blanquiazul, reducir el debate a un simple ajuste administrativo o al ahorro presupuestal es una respuesta “insuficiente y evasiva” ante la realidad institucional del país.

UNA DEMOCRACIA EN MEDIO DE LA INSEGURIDAD

Gerardo Aguado indicó que esta postura parte de un análisis del pasado proceso electoral, calificado como el más violento de la historia reciente en México, marcado por el asesinato de candidatos, amenazas y el control territorial. Bajo esta premisa, el partido sostiene que la pregunta central de la reforma no debe ser cuántos legisladores se eliminan, sino cómo se va a blindar la democracia del financiamiento ilícito.

La propuesta de la presidenta, que fue anunciada el miércoles en la conferencia matutina, llama la atención por la reducción del 25 % del presupuesto electoral.

Ante este panorama, el legislador panista defendió la vigencia del financiamiento público, argumentando que este no es un privilegio, sino un mecanismo de protección diseñado para evitar que intereses privados o estructuras criminales capturen la competencia electoral.

Según su visión, recortar los recursos legales y fiscalizables sin establecer controles estrictos contra el dinero sucio generaría un “incentivo perverso” que daría ventaja política a quienes tienen acceso a recursos de origen delictivo.

“La pregunta de fondo debe ser cómo vamos a blindar la democracia del financiamiento ilícito y de la infiltración de los criminales”, dijo.

PROPUESTAS

Para otorgar su respaldo, Aguado considera que deben incorporarse ejes centrales que garanticen la integridad de las elecciones, como la fiscalización en tiempo real con acceso directo a inteligencia financiera.

Así como la nulidad de elecciones en los casos donde se logre acreditar el uso de financiamiento ilícito y la pérdida de registro para aquellos partidos políticos que postulen a candidatos con vínculos probados con estructuras criminales.

Y responsabilidad para los dirigentes partidistas que avalen dichas candidaturas.

CRÍTICA A LA “INCONSISTENCIA” DEL BLOQUE OFICIALISTA

Gerardo Aguado también lanzó una crítica directa a los partidos impulsores de la reforma, señalando que Morena y el Partido del Trabajo (PT) han mostrado una falta de consistencia al defender en el pasado cada peso de sus prerrogativas cuando les beneficiaba, para ahora proponer recortes que buscan minimizar a la oposición.

Finalmente, el PAN subrayó que la democracia en México no se protege simplemente reduciendo cifras en el presupuesto o eliminando curules, sino garantizando que ningún peso ilegal determine la voluntad popular y defendiendo el Estado de derecho por encima de las coyunturas políticas.