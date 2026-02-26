Identifican a dos mineros más rescatados en Pasta de Conchos

Sabinas
/ 26 febrero 2026
    Identifican a dos mineros más rescatados en Pasta de Conchos
    Con estas identificaciones, suman 25 mineros localizados tras la explosión ocurrida en 2006. ARCHIVO

Con la reciente identificación, suman ya 25 trabajadores localizados e identificados tras la explosión registrada en 2006

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A casi dos décadas de la tragedia minera registrada en la región carbonífera de Coahuila, autoridades federales confirmaron la identificación de los restos de dos trabajadores que permanecían atrapados en la mina Pasta de Conchos desde la explosión ocurrida en 2006.

De acuerdo con información difundida por el Mando Unificado encargado de las labores de rescate, los restos corresponden a José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, quienes forman parte de los rescates números 24 y 25 realizados dentro del complejo minero siniestrado. Tras la confirmación de identidad, se notificó oficialmente a sus familiares para iniciar el procedimiento de reconocimiento y restitución digna.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey: declaran desierta licitación para construir estaciones

Las labores de identificación forman parte del operativo encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia responsable de los trabajos de recuperación en la mina ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en la zona conocida como Nueva Rosita. El proceso cuenta con acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con la participación de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, autoridades estatales y gobiernos municipales de la región carbonífera.

Con estas dos nuevas identificaciones, suman ya 25 mineros cuyos restos han sido recuperados y plenamente reconocidos, mientras continúan las labores de búsqueda de los 38 trabajadores que aún permanecen pendientes de localización dentro del yacimiento.

La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió durante la madrugada del 19 de febrero de 2006, alrededor de las 02:20 horas, cuando una explosión provocada por acumulación de gas metano generó el colapso de túneles en la mina de carbón operada por Grupo México. El siniestro dejó un saldo de 65 mineros atrapados bajo tierra y 11 trabajadores lesionados.

Tras el accidente, familiares de las víctimas denunciaron presuntas fallas en las condiciones de seguridad dentro del complejo minero, señalando irregularidades detectadas previamente en inspecciones laborales. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los desastres industriales más graves registrados en el país y en una exigencia constante de recuperación de los cuerpos.

TE PUEDE INTERESAR: Plantea Sheinbaum homologar sueldos de diputados locales en el país; divide posturas en Coahuila

Los trabajos de rescate fueron reanudados en 2019 y actualmente continúan bajo un esquema coordinado entre dependencias federales y estatales. Según lo informado, las acciones seguirán desarrollándose hasta lograr la localización de todos los mineros que permanecen en el interior de la mina.

Cada identificación representa un avance dentro del proceso forense y de recuperación, mientras las autoridades mantienen activos los protocolos técnicos y legales para la entrega de los restos a sus familias.

