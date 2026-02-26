Identifican a dos mineros más rescatados en Pasta de Conchos

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A casi dos décadas de la tragedia minera registrada en la región carbonífera de Coahuila, autoridades federales confirmaron la identificación de los restos de dos trabajadores que permanecían atrapados en la mina Pasta de Conchos desde la explosión ocurrida en 2006.

De acuerdo con información difundida por el Mando Unificado encargado de las labores de rescate, los restos corresponden a José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, quienes forman parte de los rescates números 24 y 25 realizados dentro del complejo minero siniestrado. Tras la confirmación de identidad, se notificó oficialmente a sus familiares para iniciar el procedimiento de reconocimiento y restitución digna.

Las labores de identificación forman parte del operativo encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia responsable de los trabajos de recuperación en la mina ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en la zona conocida como Nueva Rosita. El proceso cuenta con acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con la participación de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, autoridades estatales y gobiernos municipales de la región carbonífera.

Con estas dos nuevas identificaciones, suman ya 25 mineros cuyos restos han sido recuperados y plenamente reconocidos, mientras continúan las labores de búsqueda de los 38 trabajadores que aún permanecen pendientes de localización dentro del yacimiento.