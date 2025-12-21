Para 25% de los coahuilenses, las riñas son el principal problema delictivo en su entorno

Las riñas se han convertido en una de las mayores problemáticas de seguridad en Coahuila, pues de acuerdo con la ENVIPE 2025, al menos el 25.9% de la población mayor de 18 años en el estado las identifica como la primera conducta delictiva en su entorno inmediato.

Este porcentaje es el más alto en los últimos seis años, pues en el 2020 la población que percibía esta conducta delictiva como la principal en los alrededores de su vivienda era de 20.3%, reflejando un aumento en la confrontación cotidiana dentro de barrios y colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre resulta lesionado en riña; le disparan en el rostro con una pistola de postas

La tendencia coincide con reportes documentados por VANGUARDIA y El Guardián en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, donde cada mes se presentan diferencias personales, discusiones familiares, percances viales o conflictos que comienzan por mínimos desacuerdos y terminan en peleas grupales, lesiones graves e incluso muertes.

En los registros de este tipo de incidentes entre mayo y noviembre del año en curso, la presencia de armas blancas fue una constante, pues de un total de 43 casos, 18 involucran este tipo de instrumentos, y de estos al menos tres casos derivaron en muertes.

En al menos cuatro de estos incidentes se utilizaron machetes, todos en contextos de discusiones previas, conflictos entre vecinos o enfrentamientos grupales. También aparecieron otras armas blancas de uso cotidiano o improvisado, como cuchillos domésticos, navajas, botellas rotas, punzones y herramientas que, en medio de la confrontación, fueron empleadas para agredir.

En cuanto a los meses con mayor incidencia, los registros muestran un repunte en julio, lo que coincide con declaraciones de autoridades locales, quienes indican que las altas temperaturas suelen incrementar el consumo de alcohol, lo que a su vez eleva los casos de violencia.

Las riñas no se limitan a los entornos vecinales, pues también se han registrado en espacios académicos y deportivos. Este año, la UAdeC reportó al menos tres incidentes entre sus estudiantes y alumnos de otras instituciones, algunos de los cuales derivaron en bajas. Además, se han documentado diversos conflictos fuera de escuelas, protagonizados por estudiantes de secundaria.

En el ámbito deportivo, hace aproximadamente cinco días circuló un video de una pelea entre dos jugadoras de tochito en los campos de VK, y en abril se registró una riña entre jugadores de fútbol americano de las Águilas de la FCA de UAdeC y los Dragones de la Universidad Carolina.