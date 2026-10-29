Paralizadas las negociaciones con estudiantes del bloqueo en el Tec Saltillo

A 48 horas de iniciado el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza por parte de estudiantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, las negociaciones con la dirección del TecNM Saltillo permanecen paralizadas la mañana de este jueves.

Los estudiantes del plantón permanecen apostados afuera del instituto la mañana de este jueves, mientras continúa sin resolverse la respuesta a la última propuesta de la dirección.

Con evidentes estragos por acampar por segunda noche consecutiva y mantener el bloqueo, un grupo de aproximadamente 20 estudiantes permanece afuera del Instituto Tecnológico de Saltillo realizando diversas actividades, ninguna relacionada directamente con la causa estudiantil y sin que se observe un avance en las negociaciones con la directiva.

Dentro del plantel, aún no se confirma oficialmente que la dirección haya recibido una respuesta de los estudiantes, quienes la noche del miércoles recibieron contestación a sus demandas y acordaron analizarlas con uno de los líderes del movimiento que estuvo ausente en la reunión, con el objetivo de llegar a un acuerdo con la dirigencia del tecnológico a corto plazo.

Hasta las 11:00 horas de este jueves, no se habían reportado movimientos en las oficinas directivas ni presencia de autoridades de los distintos órdenes de gobierno relacionadas con las negociaciones con los estudiantes.

En la página oficial del movimiento estudiantil en Facebook, los manifestantes hicieron un llamado a la comunidad estudiantil y a la sociedad civil para solicitar apoyo con alimentos, bebidas calientes o cualquier otro recurso que puedan aportar.

“Compañeras y compañeros, la necesidad de alimentos es para este preciso momento. Varios de los chicos en el plantón no han probado bocado hoy y la lluvia ya empezó. Si tienes la posibilidad de acercar un lonche, un café caliente o unas tortas ahora mismo, tu ayuda marcará la diferencia. Demostremos que la base no está sola ni desamparada”, señala la publicación difundida este jueves.