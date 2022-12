Una mujer de Parras, Coahuila, solicitó el apoyo de las autoridades para que se haga justicia en contra de Arturo N, ya que la invitó a acompañarlo a una tienda de abarrotes, pero la llevó a un terreno baldío para lesionarla.

Esto sucedió el 17 de diciembre en la colonia independencia, cuando la afectada se encontraba resguardada su casa y su presunta ex pareja arribó para sacarla con engaños.

Esto según la versión de la mujer, quien relató su testimonio en un video grabado por sus familiares, cuando se encontraba lesionada y tirada en un baldío de la misma colonia.

Al lugar acudió una unidad de Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios, trasladándola a la Clínica 6 del Seguro Social en Parras.

La Policía Municipal tomó conocimiento de la agresión y recorrieron la zona, pero no dieron con el paradero del presunto responsable.

Por otro lado, uno de sus hijos acudió al Ministerio Público para poner denuncia, pero le dijeron que no procedía ya que la afectada tenía que ir a ratificarla. Sin embargo, ella se encontraba internada, por lo que dijo estar desesperada porque no han recibido justicia.

Según se menciona en el metraje, Arturo N le reclamó a la mujer porque esta mantenía una supuesta relación extramarital, pero ella aseguró que tienen tiempo separados.

“Fue Arturo, él que me atacó, Arturo N; me dijo que por qué lo andaba engañando. Él nada más era mi novio y me sacó para este lado con mentiras (al baldío), íbamos a comprar un cigarro. Sacó un cuchillo o un tenedor, no sé, y me atacó, me agarró de cuello. Me dejó aquí tirada”, comentó en el video.