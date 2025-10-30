Parras: mujer embarazada termina lesionada al intentar rescatar a su gatito; era atacado por perros

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Parras: mujer embarazada termina lesionada al intentar rescatar a su gatito; era atacado por perros
    Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios perros atacan a un pequeño gatito en Parras de la Fuente. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Una mujer embarazada fue trasladada a un hospital tras tropezar y golpearse el abdomen al intentar salvar a su gatito, que estaba siendo atacado por perros

PARRAS, COAH.- La tranquilidad de la colonia Independencia, en Parras de la Fuente, se vio alterada la tarde del miércoles cuando un incidente terminó en lesiones para una mujer embarazada.

TE PUEDE INTERESAR: Menor con autismo ingiere veneno en CAM 27 de Torreón; madre denuncia negligencia

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que varios perros atacaron a un pequeño gatito en el exterior de la vivienda.

Al percatarse de la situación, la propietaria salió rápidamente para intentar salvar al felino, pero en su apresurada intervención tropezó y cayó al suelo, impactándose con fuerza en el abdomen. Debido a la intensidad del golpe y a su estado de gestación, familiares y vecinos solicitaron de inmediato apoyo médico.

Paramédicos arribaron al lugar y trasladaron a la mujer a un hospital cercano para su valoración y atención especializada. Hasta el momento, se desconoce el estado exacto de la futura madre, aunque allegados esperan que se encuentre fuera de peligro.

El incidente, que en video podría percibirse como un accidente casi cómico, refleja la vulnerabilidad de las personas frente sucesos inesperados.

Vecinos comentaron que este tipo de incidentes, aunque poco comunes, generan alarma en la comunidad, especialmente cuando involucran a animales que no están bajo control, y recalcaron la importancia de una respuesta rápida para prevenir tragedias mayores.

Temas


Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

¿Quién? Ya saben quien
true

El PAN debe debatir la eficacia
Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde.

Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo.

Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

Manifestantes portan una efigie del presidente Donald Trump durante una protesta “No Kings” en el centro de Pittsburgh, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿Trump gobierna como un rey?
El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial.

Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
true

La suerte no juega ningún papel