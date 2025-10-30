Parras: mujer embarazada termina lesionada al intentar rescatar a su gatito; era atacado por perros
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una mujer embarazada fue trasladada a un hospital tras tropezar y golpearse el abdomen al intentar salvar a su gatito, que estaba siendo atacado por perros
PARRAS, COAH.- La tranquilidad de la colonia Independencia, en Parras de la Fuente, se vio alterada la tarde del miércoles cuando un incidente terminó en lesiones para una mujer embarazada.
TE PUEDE INTERESAR: Menor con autismo ingiere veneno en CAM 27 de Torreón; madre denuncia negligencia
Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que varios perros atacaron a un pequeño gatito en el exterior de la vivienda.
Al percatarse de la situación, la propietaria salió rápidamente para intentar salvar al felino, pero en su apresurada intervención tropezó y cayó al suelo, impactándose con fuerza en el abdomen. Debido a la intensidad del golpe y a su estado de gestación, familiares y vecinos solicitaron de inmediato apoyo médico.
Paramédicos arribaron al lugar y trasladaron a la mujer a un hospital cercano para su valoración y atención especializada. Hasta el momento, se desconoce el estado exacto de la futura madre, aunque allegados esperan que se encuentre fuera de peligro.
El incidente, que en video podría percibirse como un accidente casi cómico, refleja la vulnerabilidad de las personas frente sucesos inesperados.
Vecinos comentaron que este tipo de incidentes, aunque poco comunes, generan alarma en la comunidad, especialmente cuando involucran a animales que no están bajo control, y recalcaron la importancia de una respuesta rápida para prevenir tragedias mayores.