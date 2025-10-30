Parras: mujer embarazada termina lesionada al intentar rescatar a su gatito; era atacado por perros

PARRAS, COAH.- La tranquilidad de la colonia Independencia, en Parras de la Fuente, se vio alterada la tarde del miércoles cuando un incidente terminó en lesiones para una mujer embarazada.

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que varios perros atacaron a un pequeño gatito en el exterior de la vivienda.

Al percatarse de la situación, la propietaria salió rápidamente para intentar salvar al felino, pero en su apresurada intervención tropezó y cayó al suelo, impactándose con fuerza en el abdomen. Debido a la intensidad del golpe y a su estado de gestación, familiares y vecinos solicitaron de inmediato apoyo médico.

Paramédicos arribaron al lugar y trasladaron a la mujer a un hospital cercano para su valoración y atención especializada. Hasta el momento, se desconoce el estado exacto de la futura madre, aunque allegados esperan que se encuentre fuera de peligro.