Parras participa en operativo simultáneo estatal invernal de Coahuila

Fernando Orozco Lara, alcalde de Parras, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que destacó su participación en el Operativo Invierno que se desarrolla en el municipio de Parras, como parte de las acciones coordinadas a nivel estatal para proteger a las familias durante la temporada de frío.

En su publicación, Orozco Lara informó que recorrió distintas calles de Parras dentro del Operativo Invierno, el cual es coordinado por Gabriel Elizondo Pérez y el equipo de Mejora Coahuila. Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció por el apoyo constante que ha brindado a estas acciones.

TE PUEDE INTERESAR: Entregan cobijas a familias vulnerables en la Región Carbonífera de Coahuila

“Recorriendo las calles de Parras en el Operativo Invierno coordinado por Gabriel Elizondo Pérez y el equipo de #MejoraCoahuila. Muchas gracias a nuestro amigo el Gobernador Manolo Jiménez Salinas por todo su apoyo siempre. Nos unimos al Operativo Simultáneo Estatal Invernal para proteger a las familias de Parras”, escribió en su cuenta oficial.