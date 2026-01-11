Parras participa en operativo simultáneo estatal invernal de Coahuila
Las acciones buscan proteger a las familias durante el frío
Fernando Orozco Lara, alcalde de Parras, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que destacó su participación en el Operativo Invierno que se desarrolla en el municipio de Parras, como parte de las acciones coordinadas a nivel estatal para proteger a las familias durante la temporada de frío.
En su publicación, Orozco Lara informó que recorrió distintas calles de Parras dentro del Operativo Invierno, el cual es coordinado por Gabriel Elizondo Pérez y el equipo de Mejora Coahuila. Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció por el apoyo constante que ha brindado a estas acciones.
“Recorriendo las calles de Parras en el Operativo Invierno coordinado por Gabriel Elizondo Pérez y el equipo de #MejoraCoahuila. Muchas gracias a nuestro amigo el Gobernador Manolo Jiménez Salinas por todo su apoyo siempre. Nos unimos al Operativo Simultáneo Estatal Invernal para proteger a las familias de Parras”, escribió en su cuenta oficial.
Un día antes, Fernando Orozco Lara también publicó sobre las actividades que realizó con motivo del Día de Reyes, al recorrer varias comunidades del municipio para convivir con las familias y celebrar esta fecha tradicional.
En su mensaje, detalló que visitó las comunidades de Presa de San Antonio, Seguín, Saucillo, San José Patagalana, Tizoc, Loma Bonita, Porvenir, 28 de Agosto y Santa María de las Esperanzas, donde platicó con los habitantes y partió la tradicional rosca de Reyes.
Estas acciones, señaló, forman parte del trabajo de cercanía con la gente, con el objetivo de acompañar a las familias tanto en fechas significativas como en temporadas de riesgo por las bajas temperaturas.