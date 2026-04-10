Parras: sofocan incendio en arroyo Morón; investigan origen intencional

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Parras: sofocan incendio en arroyo Morón; investigan origen intencional
    De acuerdo con reportes, los incendios en la zona podrían estar siendo provocados de manera intencional, situación que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevos siniestros. PEDRO PESINA

Autoridades mantienen la búsqueda de una persona señalada como probable responsable de provocar incendios en zonas de maleza, sin que hasta el momento haya sido localizada

Cerca de las 17:00 horas de ayer jueves, se reportó un fuerte incendio en el arroyo Morón, por lo que acudieron elementos de Bomberos de Parras al lugar.

Hubo la necesidad de ingresar por una propiedad con el fin de evitar que el fuego se extendiera a los domicilios aledaños.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/choca-escapa-y-vuelve-a-chocar-detienen-a-automovilista-tras-persecucion-en-parras-DA19918380

Se informó que presuntamente un hombre continúa provocando incendios en zonas con maleza; sin embargo, no ha sido localizado para hacerlo responsable de los daños ocasionados, donde incluso se han quemado árboles.

Elementos de Bomberos, después de sofocar y enfriar el área, se retiraron para abastecer la cisterna de agua y mantenerse preparados en caso de que se vuelva a requerir su intervención.

Durante la tarde también atendieron otro reporte, luego de que una rama cayera sobre las calles Guerrero y Orilla de Agua, en la zona centro.

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