Parras: sofocan incendio en arroyo Morón; investigan origen intencional

Hubo la necesidad de ingresar por una propiedad con el fin de evitar que el fuego se extendiera a los domicilios aledaños.

Cerca de las 17:00 horas de ayer jueves, se reportó un fuerte incendio en el arroyo Morón, por lo que acudieron elementos de Bomberos de Parras al lugar.

Se informó que presuntamente un hombre continúa provocando incendios en zonas con maleza; sin embargo, no ha sido localizado para hacerlo responsable de los daños ocasionados, donde incluso se han quemado árboles.

Elementos de Bomberos, después de sofocar y enfriar el área, se retiraron para abastecer la cisterna de agua y mantenerse preparados en caso de que se vuelva a requerir su intervención.

Durante la tarde también atendieron otro reporte, luego de que una rama cayera sobre las calles Guerrero y Orilla de Agua, en la zona centro.