Choca, escapa y vuelve a chocar: detienen a automovilista tras persecución en Parras

Al llegar a la carretera General Cepeda, salió de la cinta asfáltica y nuevamente chocó contra unos escombros que se encuentran en ese lugar, quedando el frente destruido.

Un vehículo que transitaba por la Calzada del Márquez impactó a una camioneta por alcance. El conductor trató de escapar a toda velocidad con el cofre levantado, en Parras .

Al lugar arribaron elementos de la Policía del Estado, quienes lograron detener al conductor, identificado como Edgardo, de aproximadamente 40 años, quien conducía un automóvil Honda.

La camioneta es una Nissan, propiedad de Daniel, quien acudió al Ministerio Público para ratificar la denuncia.

Edgardo es la segunda vez que se impacta en lo que va del año; en el mes de enero cayó a una acequia frente al Centro de Convenciones, donde solo se registraron daños materiales.

Los vehículos fueron trasladados al corralón para que el presunto responsable se haga cargo de los daños ocasionados.