Participa IMSS Coahuila en Primer Simulacro Nacional 2026

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    Participa IMSS Coahuila en Primer Simulacro Nacional 2026
    Las actividades se activaron de manera simultánea a las 11:00 horas. CORTESÍA

Se realizaron simulacros en 163 unidades médicas y administrativas del estado

En el marco del Primer Simulacro Nacional 2026, realizado este 6 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila se sumó a las acciones de Protección Civil mediante la ejecución de simulacros en 163 unidades médicas y administrativas del estado.

A las 11:00 horas se activaron de manera simultánea los protocolos de emergencia, con la coordinación de los grupos brigadistas, quienes dirigieron la movilización de usuarios, así como de trabajadoras y trabajadores presentes en los inmuebles.

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En el edificio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), el ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un incendio incipiente originado en el sótano, lo que derivó en la evacuación de 267 personas en un tiempo de 4 minutos con 7 segundos.

De manera paralela, en unidades médicas y administrativas como el Hospital General de Zona No. 2 y la Subdelegación de Torreón, se implementaron escenarios similares de incendio incipiente, con la participación del personal a través de brigadas internas y en labores de evacuación. Estas prácticas se replicaron en la totalidad de las instalaciones del IMSS en la entidad.

$!Brigadas internas coordinaron la evacuación de usuarios, trabajadores y visitantes.
Brigadas internas coordinaron la evacuación de usuarios, trabajadores y visitantes. CORTESÍA

El jefe de la Oficina de Protección Civil en la Jefatura de Servicios Administrativos (JSA), Arturo Martínez Villalpando, destacó que estas acciones permiten fortalecer la cultura de la prevención ante situaciones de emergencia, subrayando la importancia de la capacitación continua de las brigadas internas para una respuesta oportuna y eficaz.

Con ello, el IMSS en Coahuila reafirma su compromiso con la seguridad de derechohabientes, personal e instalaciones, mediante la implementación de estrategias que contribuyan a la prevención y atención de contingencias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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