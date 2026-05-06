Participa IMSS Coahuila en Primer Simulacro Nacional 2026

En el marco del Primer Simulacro Nacional 2026, realizado este 6 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila se sumó a las acciones de Protección Civil mediante la ejecución de simulacros en 163 unidades médicas y administrativas del estado. A las 11:00 horas se activaron de manera simultánea los protocolos de emergencia, con la coordinación de los grupos brigadistas, quienes dirigieron la movilización de usuarios, así como de trabajadoras y trabajadores presentes en los inmuebles.

En el edificio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), el ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un incendio incipiente originado en el sótano, lo que derivó en la evacuación de 267 personas en un tiempo de 4 minutos con 7 segundos. De manera paralela, en unidades médicas y administrativas como el Hospital General de Zona No. 2 y la Subdelegación de Torreón, se implementaron escenarios similares de incendio incipiente, con la participación del personal a través de brigadas internas y en labores de evacuación. Estas prácticas se replicaron en la totalidad de las instalaciones del IMSS en la entidad.

El jefe de la Oficina de Protección Civil en la Jefatura de Servicios Administrativos (JSA), Arturo Martínez Villalpando, destacó que estas acciones permiten fortalecer la cultura de la prevención ante situaciones de emergencia, subrayando la importancia de la capacitación continua de las brigadas internas para una respuesta oportuna y eficaz. Con ello, el IMSS en Coahuila reafirma su compromiso con la seguridad de derechohabientes, personal e instalaciones, mediante la implementación de estrategias que contribuyan a la prevención y atención de contingencias.

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