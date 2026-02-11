Participación ciudadana permite calles más seguras y mejor iluminadas: Alcalde de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 11 febrero 2026
    La participación de la ciudadanía es clave para mejorar los servicios públicos y el embellecimiento urbano, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

Las acciones se han centrado principalmente en alumbrado público y bacheo, atendiendo las zonas que realmente requieren intervención

Gracias a la participación ciudadana a través del chatbot “Ramos Atiende”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha fortalecido las acciones de mantenimiento urbano, enfocándose principalmente en alumbrado público y bacheo, con el objetivo de atender de manera más precisa las zonas donde realmente se requiere intervención.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia de la colaboración de los ciudadanos para mejorar los servicios públicos y el embellecimiento de la ciudad.

“Cuando la gente reporta, el gobierno actúa. Gracias a la colaboración de las y los ciudadanos, estamos reforzando el trabajo de nuestras cuadrillas, sobre todo en alumbrado y bacheo, para que Ramos Arizpe tenga calles más seguras, mejor iluminadas y en mejores condiciones”, expresó el Presidente Municipal.

El municipio mantiene un trabajo permanente a través de sus cuadrillas de embellecimiento urbano, con la finalidad de garantizar que los servicios básicos y el entorno de la ciudad estén a la altura de lo que merecen los habitantes.

ALUMBRADO PÚBLICO

Durante las últimas jornadas, la Dirección de Alumbrado Público ejecutó diversas labores en distintas colonias de Ramos Arizpe. Se intervinieron calles como Benito Juárez, Ventanas (zona centro) y Sierra Madre, en la colonia Del Valle; así como Pablo L. Sidar, en la zona centro, y la privada Guadalupe Reyna. Además, se realizaron reparaciones en la plaza de la calle Moctezuma, en la colonia Analco II, y en luminarias de las colonias Loma Linda y Mirador. También se trabajó en las colonias La Palma, Parajes de los Pinos y en la calle Allende, en la zona centro, garantizando que las calles estén bien iluminadas y más seguras para la ciudadanía.

El municipio mantiene un trabajo permanente a través de cuadrillas de embellecimiento urbano para garantizar calles seguras y servicios básicos eficientes. CORTESÍA

BACHEO Y VIALIDAD

En cuanto a la reparación de vialidades, el personal municipal efectuó trabajos de bacheo en el bulevar Jaime Benavides Pompa, a un costado de la fuente ubicada sobre el bulevar Las Torres, contribuyendo a mejorar la circulación y la seguridad de los automovilistas que transitan por estas avenidas.

Los ciudadanos interesados en reportar problemas relacionados con los servicios municipales pueden utilizar el asistente virtual “Ramos Atiende”, enviando un mensaje de WhatsApp al número 844 451 6276. A través de esta herramienta, pueden levantar su queja, dar seguimiento a los folios generados y verificar la atención de las áreas responsables en temas como alumbrado público, baches, recolección de basura, parques, semáforos y otros servicios del municipio.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener a Ramos Arizpe como una ciudad segura, limpia y con servicios urbanos eficientes, impulsando la participación ciudadana como un pilar fundamental para la mejora continua de la comunidad.

