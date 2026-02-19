Pasta de Conchos: Familias exigen desde el Anti Monumento +65 justicia y continuidad en rescate de mineros

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Pasta de Conchos: Familias exigen desde el Anti Monumento +65 justicia y continuidad en rescate de mineros
    Los familiares pidieron romper con el ‘ciclo de impunidad’ y continuar las labores de rescate. REDES SOCIALES

Familias condenaron la falta de acción de las autoridades, aunque reconocieron avances en la recuperación de cuerpos

Familiares de los mineros fallecidos en la tragedia de la mina Pasta de Conchos se reunieron este jueves en el Anti Monumento +65, ubicado en la intersección de Paseo de la Reforma y Río Rhin de la Ciudad de México, para rendir homenaje y exigir justicia por los trabajadores que murieron atrapados hace más de dos décadas.

En un acto de memoria, las familias colocaron flores en la estructura que contiene los cascos de los mineros, mientras se celebraba una misa en honor de los trabajadores que perdieron la vida. Viudas, hijas y otros familiares hicieron un llamado para romper con el “ciclo de impunidad” y reafirmaron que las labores de rescate deben continuar hasta recuperar a los 38 mineros cuyos restos aún no han sido localizados.

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: a 20 años familias exigen verdad y justicia

“Esta voluntad debe mantenerse firme y sin pausas hasta que se cumpla la totalidad del rescate, rompiendo finalmente con el ciclo de impunidad y atendiendo la precariedad laboral que ha caracterizado históricamente a la región carbonífera de Coahuila”, señaló Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz. Martínez agregó: “Tras dos décadas de alzar la voz, la esperanza de recuperar a los mineros ya ha comenzado a florecer”.

Durante el homenaje, las familias reconocieron la recuperación de los restos de 25 mineros, lo que consideran “un triunfo” frente a lo que califican como la “indolencia institucional y la impunidad empresarial” de Grupo México, empresa responsable de la mina.

El obispo Raúl Vera López criticó duramente a los dueños de la mina, recordando que la empresa suspendió en su momento las labores de rescate, argumentando que no había sobrevivientes.

TE PUEDE INTERESAR: A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros

“No somos ingenuos, sabemos que esta medida no les iba a salvar la vida, pero tampoco la tenía. Grupo México decidió ahorrarse hasta un mecate con conos”, reclamó Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos.

En la ceremonia se hizo un llamado a mantener viva la memoria de los mineros y a no cesar en la exigencia de justicia, asegurando que las labores de recuperación continúen hasta que todos los trabajadores regresen a casa.

Con información de La Jornada

