Peatones lesionados y mordeduras de perro aumentan en Coahuila en 2026

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    Peatones lesionados y mordeduras de perro aumentan en Coahuila en 2026
    El Boletín Epidemiológico del Sinave revela que Coahuila registró un aumento en peatones lesionados por accidentes de tránsito como en personas atacadas por perros en las primeras 28 semanas de 2026. ARCHIVO

El reporte epidemiológico del Sinave ubica a las lesiones por percances como uno de los eventos de vigilancia con mayor crecimiento; le siguen mordeduras de perros

Los accidentes de tránsito que dejan peatones lesionados y las agresiones por mordedura de perro mantienen una tendencia al alza en Coahuila durante 2026, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). Ambos indicadores registran más casos que en el mismo periodo del año anterior, consolidándose como dos de los principales riesgos prevenibles para la población fuera del ámbito de las enfermedades infecciosas.

El reporte oficial, correspondiente a la semana epidemiológica 28, documenta un acumulado de 126 peatones lesionados en accidentes de transporte, frente a los 110 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 14.5%.

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El aumento refleja la persistencia de siniestros viales que afectan principalmente a personas que transitan por calles y avenidas, un problema asociado a factores como el exceso de velocidad, la falta de infraestructura segura y el incumplimiento de normas de tránsito.

Las agresiones por perros también muestran un comportamiento ascendente. Entre enero y la semana 28 de este año se notificaron 2 mil 368 personas lesionadas por mordeduras, contra 2 mil 282 registradas en el mismo lapso del año pasado, equivalente a un incremento de 3.8%. Esto significa que, en promedio, más de 11 personas requieren atención médica cada día en la entidad por este tipo de incidentes.

Las mordeduras representan un problema de salud pública porque, además del riesgo de infecciones, pueden derivar en la aplicación de tratamientos antirrábicos preventivos y otras intervenciones médicas.

Las autoridades sanitarias mantienen campañas permanentes de vacunación antirrábica, esterilización y promoción de la tenencia responsable de mascotas para disminuir este tipo de lesiones.

El boletín epidemiológico también muestra otros padecimientos bajo vigilancia en Coahuila. Hasta la semana 28 se contabilizan mil 709 casos de varicela, 870 intoxicaciones por picadura de alacrán, 549 casos de salmonelosis, 321 de hepatitis A, 302 casos de dengue no grave, 53 con signos de alarma y un caso de dengue grave. Asimismo, permanecen bajo seguimiento 19 casos confirmados de rickettsiosis, enfermedad transmitida principalmente por garrapatas.

Especialistas en salud pública consideran que tanto los atropellamientos como las mordeduras de perro son eventos prevenibles mediante acciones coordinadas entre autoridades y ciudadanía.

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Mejorar la seguridad vial, reforzar la educación para peatones y automovilistas, mantener campañas de vacunación y esterilización de mascotas, además de promover la tenencia responsable de animales de compañía, figuran entre las principales estrategias para reducir la incidencia de ambos problemas en el estado.

De acuerdo con el Sinave, estos eventos continúan generando una carga importante para los servicios médicos de Coahuila, al tratarse de lesiones que, aunque en muchos casos no son mortales, sí ocasionan hospitalizaciones, incapacidades temporales y costos para el sistema de salud.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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