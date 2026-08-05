Peatones lesionados y mordeduras de perro aumentan en Coahuila en 2026

El reporte oficial, correspondiente a la semana epidemiológica 28, documenta un acumulado de 126 peatones lesionados en accidentes de transporte, frente a los 110 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 14.5%.

Los accidentes de tránsito que dejan peatones lesionados y las agresiones por mordedura de perro mantienen una tendencia al alza en Coahuila durante 2026, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). Ambos indicadores registran más casos que en el mismo periodo del año anterior, consolidándose como dos de los principales riesgos prevenibles para la población fuera del ámbito de las enfermedades infecciosas.

El aumento refleja la persistencia de siniestros viales que afectan principalmente a personas que transitan por calles y avenidas, un problema asociado a factores como el exceso de velocidad, la falta de infraestructura segura y el incumplimiento de normas de tránsito.

Las agresiones por perros también muestran un comportamiento ascendente. Entre enero y la semana 28 de este año se notificaron 2 mil 368 personas lesionadas por mordeduras, contra 2 mil 282 registradas en el mismo lapso del año pasado, equivalente a un incremento de 3.8%. Esto significa que, en promedio, más de 11 personas requieren atención médica cada día en la entidad por este tipo de incidentes.

Las mordeduras representan un problema de salud pública porque, además del riesgo de infecciones, pueden derivar en la aplicación de tratamientos antirrábicos preventivos y otras intervenciones médicas.

Las autoridades sanitarias mantienen campañas permanentes de vacunación antirrábica, esterilización y promoción de la tenencia responsable de mascotas para disminuir este tipo de lesiones.

El boletín epidemiológico también muestra otros padecimientos bajo vigilancia en Coahuila. Hasta la semana 28 se contabilizan mil 709 casos de varicela, 870 intoxicaciones por picadura de alacrán, 549 casos de salmonelosis, 321 de hepatitis A, 302 casos de dengue no grave, 53 con signos de alarma y un caso de dengue grave. Asimismo, permanecen bajo seguimiento 19 casos confirmados de rickettsiosis, enfermedad transmitida principalmente por garrapatas.

Especialistas en salud pública consideran que tanto los atropellamientos como las mordeduras de perro son eventos prevenibles mediante acciones coordinadas entre autoridades y ciudadanía.