Impulsan la lactancia materna con nuevo lactario en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Impulsan la lactancia materna con nuevo lactario en Piedras Negras
    La Jurisdicción Sanitaria No. 1 reforzó el llamado a promover esta práctica esencial por los beneficios que aporta tanto a las madres como a los recién nacidos. ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria No. 1 llamó a más empresas a habilitar espacios que permitan a las madres trabajadoras extraer y conservar su leche durante la jornada laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 reforzó el llamado a promover esta práctica por los beneficios que aporta tanto a las madres como a los recién nacidos, informó Priscila Hernández López.

La funcionaria explicó que el objetivo de esta conmemoración es sensibilizar no solo a las madres, sino también a las familias, centros de trabajo y a la sociedad sobre la importancia de la lactancia materna. Destacó que fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo y representa la mejor forma de alimentación durante los primeros meses de vida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/telebachilleratos-adelantan-el-regreso-a-clases-de-420-alumnos-en-la-region-norte-de-coahuila-KC22645384

Como parte de las actividades, este 5 de agosto será inaugurado un lactario en una empresa de Piedras Negras. El espacio permitirá a las madres trabajadoras extraer y conservar su leche materna en condiciones adecuadas durante su jornada laboral.

Hernández López señaló que la apertura de estos espacios contribuye a generar entornos laborales más incluyentes y comprometidos con la salud materno-infantil. Además, invitó a más empresas de la ciudad a sumarse a esta estrategia en beneficio de sus colaboradoras y de sus hijos.

La coordinadora recordó que la recomendación internacional es mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuarla, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años o más, de acuerdo con las necesidades de la madre y del menor.

Finalmente, reiteró que apoyar y fomentar la lactancia materna en todos los ámbitos contribuye al bienestar de las familias y al desarrollo saludable de la niñez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lactancia Materna
Salud

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


Secretaría de Salud

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antípodas de la comunicación

Antípodas de la comunicación
true

Conservación ambiental: ¿por qué es tan difícil?
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

La Fiscalía identificó al hombre como el probable responsable y desplegó un operativo que culminó con su detención.

Asesinan a tres personas en la colonia Espinoza Mireles de Saltillo; detienen a estadounidense
Los límites de velocidad tienen un objetivo: proteger la vida e integridad de las y los usuarios de la vía pública.

Los límites a las velocidades urbanas. Más allá del debate.
La ofensiva de Saraperos fue limitada a siete imparables y no logró romper la blanqueada en Torreón.

Saraperos cae 10-0 ante Algodoneros en el inicio del último Clásico Coahuilense
Bryan Pérez carga un bidón de cinco galones de agua hacia su apartamento en el complejo de vivienda pública Villa Kennedy, en San Juan, Puerto Rico, el 10 de junio de 2026.

Puerto Rico impone medidas de racionamiento de agua por sequía récord
La entrada repentina de 72 mil migrantes el jueves y el viernes provocó una crisis humanitaria en Ceuta y reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países, aunque la mayoría de los migrantes regresó pronto.

Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta