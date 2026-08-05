Impulsan la lactancia materna con nuevo lactario en Piedras Negras

La funcionaria explicó que el objetivo de esta conmemoración es sensibilizar no solo a las madres, sino también a las familias, centros de trabajo y a la sociedad sobre la importancia de la lactancia materna. Destacó que fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo y representa la mejor forma de alimentación durante los primeros meses de vida.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 reforzó el llamado a promover esta práctica por los beneficios que aporta tanto a las madres como a los recién nacidos, informó Priscila Hernández López.

Como parte de las actividades, este 5 de agosto será inaugurado un lactario en una empresa de Piedras Negras. El espacio permitirá a las madres trabajadoras extraer y conservar su leche materna en condiciones adecuadas durante su jornada laboral.

Hernández López señaló que la apertura de estos espacios contribuye a generar entornos laborales más incluyentes y comprometidos con la salud materno-infantil. Además, invitó a más empresas de la ciudad a sumarse a esta estrategia en beneficio de sus colaboradoras y de sus hijos.

La coordinadora recordó que la recomendación internacional es mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuarla, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años o más, de acuerdo con las necesidades de la madre y del menor.

Finalmente, reiteró que apoyar y fomentar la lactancia materna en todos los ámbitos contribuye al bienestar de las familias y al desarrollo saludable de la niñez.