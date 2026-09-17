Peces sembrados en la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe sobrevivirán a las bajas temperaturas de invierno

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    Peces sembrados en la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe sobrevivirán a las bajas temperaturas de invierno
    La presa Palo Blanco recibe siembra de peces durante primavera y verano para favorecer su adaptación y crecimiento. OMAR SAUCEDO

La Dirección de Desarrollo Rural asegura que las siembras en la presa Palo Blanco se realizan en tiempo de verano para permitir su crecimiento y resistencia climática

La siembra de peces en la presa Palo Blanco se realiza de forma planificada durante la temporada de primavera y verano, con el objetivo de asegurar que las especies alcancen el desarrollo adecuado para soportar las bajas temperaturas decembrinas.

Maribel Marty, directora de Desarrollo Rural en Ramos Arizpe, explicó que no se tienen previstas acciones extraordinarias de intervención en el embalse durante la temporada invernal, debido a que el calendario de siembra cumple precisamente con esta función preventiva.

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“Fíjate que por eso se maneja la siembra de los peces en tiempo de verano, primavera, verano, para que los peces pues ya crezcan para cuando el invierno, pero no tenemos alguna acción de que vayamos a hacer o que podamos hacer ahí en la presa”, señaló la funcionaria.

Asimismo, la titular de la dependencia detalló que las especies introducidas cuentan con estudios previos para evaluar su resistencia al entorno local y a las variaciones de clima en el municipio.

“Antes de hacer la siembra se tiene el estudio de los peces que se van a sembrar”, afirmó Marty, al destacar que entre las variedades introducidas se encuentra la tilapia, además de otras dos especies adaptadas.

Respecto al control de la población acuática en la presa, la funcionaria reconoció que resulta sumamente complicado llevar un monitoreo exacto de cuántos ejemplares han sido extraídos por los visitantes.

Explicó que la normativa del lugar estipula únicamente la práctica de la pesca deportiva bajo la modalidad de captura y libera, aunque admitió que la falta de vigilancia permanente facilita irregularidades.

“Se va a llevar un control de los peces que sacan. Aunque se supone que la pesca que está permitida en Palo Blanco siempre es pesca deportiva, que no deberían de quedarse con los peces”, precisó.

Finalmente, advirtió que se mantendrán las restricciones respecto a métodos prohibidos de extracción, solicitando el retiro de personas que incurran en estas prácticas dentro de la presa.

“De hecho sí se ha encontrado a gente pescando con atarraya y ahí pues sí eso está prohibido. Entonces sí les dicen a la gente, los sacan de ahí para que no estén pescando”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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