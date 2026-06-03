Pedalea por tu salud: IMSS Coahuila impulsa el spinning como aliado contra enfermedades crónicas

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora este 3 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó los beneficios del spinning como una alternativa efectiva para mejorar la condición física y prevenir diversos padecimientos asociados al sedentarismo. A través de los Centros de Seguridad Social (CSS) ubicados en Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Sabinas, la institución pone a disposición de la población clases especializadas que combinan ejercicio cardiovascular, fortalecimiento muscular y acompañamiento profesional para maximizar los resultados.

La licenciada en Educación Física del CSS Saltillo, Daena Domínguez, explicó que los participantes cuentan con bicicletas estacionarias y la asesoría de instructores certificados que diseñan rutinas adaptadas a distintos niveles de condición física. Entre las principales ventajas de esta disciplina destacó su carácter de bajo impacto, lo que favorece el cuidado de las articulaciones y la convierte en una opción recomendable para personas con artritis. Además, contribuye a estimular la producción de líquido sinovial, esencial para proteger y lubricar los cartílagos de la rodilla, reduciendo el desgaste y facilitando movimientos más seguros.

La especialista señaló que la práctica constante de spinning ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, combate la obesidad y favorece el control de factores relacionados con la diabetes. Asimismo, contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, al tiempo que ayuda a mantener niveles saludables de colesterol y triglicéridos.

Domínguez enfatizó que, antes de iniciar cualquier rutina, es importante consultar a un médico para determinar si la actividad es adecuada de acuerdo con la condición física de cada persona, así como definir la intensidad y duración recomendadas. Las clases están abiertas al público en general mediante cuotas accesibles, al igual que el resto de las actividades deportivas y culturales que ofrece el IMSS a través de sus Centros de Seguridad Social.

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