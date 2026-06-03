Pedalea por tu salud: IMSS Coahuila impulsa el spinning como aliado contra enfermedades crónicas

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Coahuila
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    Pedalea por tu salud: IMSS Coahuila impulsa el spinning como aliado contra enfermedades crónicas
    El spinning es una actividad de bajo impacto que fortalece el sistema cardiovascular y ayuda a prevenir enfermedades crónicas. CORTESÍA

Actividad de bajo impacto fortalece músculos, mejora la condición física y ayuda a controlar factores de riesgo

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora este 3 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó los beneficios del spinning como una alternativa efectiva para mejorar la condición física y prevenir diversos padecimientos asociados al sedentarismo.

A través de los Centros de Seguridad Social (CSS) ubicados en Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Sabinas, la institución pone a disposición de la población clases especializadas que combinan ejercicio cardiovascular, fortalecimiento muscular y acompañamiento profesional para maximizar los resultados.

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La licenciada en Educación Física del CSS Saltillo, Daena Domínguez, explicó que los participantes cuentan con bicicletas estacionarias y la asesoría de instructores certificados que diseñan rutinas adaptadas a distintos niveles de condición física.

Entre las principales ventajas de esta disciplina destacó su carácter de bajo impacto, lo que favorece el cuidado de las articulaciones y la convierte en una opción recomendable para personas con artritis. Además, contribuye a estimular la producción de líquido sinovial, esencial para proteger y lubricar los cartílagos de la rodilla, reduciendo el desgaste y facilitando movimientos más seguros.

$!Los Centros de Seguridad Social del IMSS en Coahuila ofrecen clases abiertas al público con instructores certificados.
Los Centros de Seguridad Social del IMSS en Coahuila ofrecen clases abiertas al público con instructores certificados. CORTESÍA

La especialista señaló que la práctica constante de spinning ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, combate la obesidad y favorece el control de factores relacionados con la diabetes. Asimismo, contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, al tiempo que ayuda a mantener niveles saludables de colesterol y triglicéridos.

Domínguez enfatizó que, antes de iniciar cualquier rutina, es importante consultar a un médico para determinar si la actividad es adecuada de acuerdo con la condición física de cada persona, así como definir la intensidad y duración recomendadas.

Las clases están abiertas al público en general mediante cuotas accesibles, al igual que el resto de las actividades deportivas y culturales que ofrece el IMSS a través de sus Centros de Seguridad Social.

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