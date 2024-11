¡Así es como empieza la diabetes! Signos que nunca debes ignorar

La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre. La glucosa es una fuente principal de energía para el organismo, y su control depende de una hormona llamada insulina, producida por el páncreas.

En personas con diabetes, este sistema de regulación falla, ya sea porque no se produce suficiente insulina, porque las células del cuerpo no responden correctamente a ella, o ambas cosas. Esto provoca niveles elevados de glucosa en sangre, conocidos como hiperglucemia, que pueden dañar órganos y sistemas si no se controlan.

