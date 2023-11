Películas que se han filmado en Coahuila y no lo sabías

Dentro de esta colección cinematográfica destaca “No Country for Old Men” (2007) , una película aclamada con cuatro premios Óscar, que utilizó el municipio de Piedras Negras, Coahuila , para recrear la autenticidad de un pueblo mexicano en la trama. Este ejemplo ejemplifica cómo la versatilidad de Coahuila ha sido aprovechada para representar escenarios atmosféricos en la pantalla grande.

“El Desaire” se aventura a explorar las complejidades de la violencia de género y feminicidios, temas urgentes en la sociedad mexicana. Este filme se une a una distinguida lista de producciones que han encontrado en Coahuila no solo un escenario auténtico sino también una fuente de inspiración única.

“No Country for Old Men” (2007): La Impactante Presencia de Coahuila en los Óscar

La plaza del pueblo mexicano en “No Country for Old Men” puede no estar en Nuevo México ni Texas, donde se filmó la mayor parte de la película, sino en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Este hecho destaca la versatilidad de Coahuila como un escenario auténtico y atmosférico que atrajo a los realizadores de una película ganadora de cuatro premios Óscar, incluyendo el codiciado premio a la Mejor Película.

Un Recorrido por la Filmografía Coahuilense

Desde el realismo mágico de “Como Agua para Chocolate” (1992) filmada en Ciudad Acuña y Piedras Negras, hasta la acción trepidante de “El Mariachi” (1992) dirigida por Robert Rodriguez, Coahuila ha sido el telón de fondo para una amplia gama de géneros cinematográficos. “Desperado” (1995) y “El Diluvio” (2003) demuestran la capacidad del estado para combinar drama y acción, utilizando locaciones como Ciudad Acuña y las Dunas de Bilbao en Viesca.

Dunas de Bilbao en Viesca y La Laguna: Un Escenario Natural Impresionante

Hablando de las Dunas de Bilbao en Viesca, estas no solo fueron testigos del drama en “El Diluvio” (2003) y la comedia de acción en “Salvando al Soldado Pérez” (2010), sino que también sirvieron de telón de fondo para “Blue Berry” (2004), demostrando así su versatilidad como escenario para diferentes géneros cinematográficos.

La ciudad de Torreón se sumerge en temas de migración y vida en la frontera en “Sin nombre” (2009), mientras que Monclova destaca en “Vidas al máximo” (2010), una película que busca inspirar y mostrar la lucha contra las adversidades. Saltillo también ha dejado su huella en la pantalla grande con producciones como “Corazón de Campeón” (2008), que retrata la vida de adolescentes en un pequeño pueblo.

Coahuila en la Mirada Internacional: Desde “Mookie” hasta “Viaje Redondo”

Incluso producciones internacionales han encontrado su camino hacia Coahuila. La capital, Saltillo, fue el escenario para “Mookie” (1998), una producción francesa que cuenta la historia de un chimpancé parlante. “Viaje Redondo” (2008) puso a la ciudad de General Cepeda en la mira nacional, siendo aclamada en festivales de cine por su cautivadora narrativa que sigue a dos chicas en un paradero de autobuses.

El Futuro del Cine Coahuilense

Aunque con una corta historia cinematográfica pero que abarca diversos géneros, Coahuila continúa siendo un destino atractivo para cineastas.

“El Desaire” se presenta como el último capítulo en esta historia, prometiendo llevar a los espectadores en un viaje a través de los paisajes y las emociones que solo Coahuila puede ofrecer en la pantalla grande.