¡Peligro en la carretera! Vaca provoca accidente en Parras; conductor huye y deja al animal muerto

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Coahuila
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    ¡Peligro en la carretera! Vaca provoca accidente en Parras; conductor huye y deja al animal muerto
    Al arribo de las autoridades, el conductor ya no se encontraba en el lugar, dejando únicamente al animal sin vida tras el impacto. PEDRO PESINA

Habitantes de la zona alertaron sobre el riesgo constante por la presencia de ganado suelto en la carretera

PARRAS, COAH.- Durante la mañana de este fin de semana se registró un fuerte accidente sobre la carretera Parras–General Cepeda, a la altura del ejido Los Hoyos.

El hecho se originó cuando un vehículo impactó contra una vaca que deambulaba sobre la cinta asfáltica. Debido al choque, se reportaron personas lesionadas y daños considerables en el automóvil.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal; sin embargo, al arribar ya no se encontraba el conductor ni el vehículo involucrado, únicamente permanecía el semoviente sin vida.

Ante esta situación, habitantes de la zona hicieron un llamado urgente a los campesinos y dueños de ganado, ya que, señalan, en ocasiones no mantienen a sus animales vigilados ni dentro de sus propiedades, lo que representa un riesgo para quienes transitan por esta vía.

También solicitaron mayor responsabilidad para evitar accidentes relacionados con la presencia de animales en la carretera.

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