Saraperos refuerza su infield con la llegada de Coco Montes

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    Saraperos refuerza su infield con la llegada de Coco Montes
    Montes jugó en Japón con los Gigantes de Yomiuri en 2024. FOTO: ESPECIAL

Saraperos de Saltillo anunció la incorporación del infielder Coco Montes, jugador con experiencia en MLB, Japón y LIDOM; José Martínez causa baja del equipo

El club Saraperos de Saltillo anunció la incorporación del infielder estadounidense Coco Montes, quien se suma al roster como refuerzo para la presente temporada, en un movimiento que también marca la salida de José Martínez de la organización.

Montes, originario de Miami, Florida, es un bateador derecho que se caracteriza por su contacto con la pelota, velocidad en las bases y consistencia defensiva en el cuadro. Su trayectoria profesional inició en 2018, cuando fue firmado por los Rockies de Colorado, organización con la que se desarrolló en Ligas Menores hasta alcanzar el llamado al equipo grande.

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El infielder debutó en las Grandes Ligas durante la temporada 2023, cumpliendo así uno de los pasos más importantes en su carrera. Posteriormente, en 2024, amplió su experiencia internacional al integrarse al beisbol japonés con los Gigantes de Yomiuri, una de las franquicias más reconocidas del circuito asiático.

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Para 2025, Montes regresó al beisbol de las Grandes Ligas con los Rays de Tampa Bay, manteniéndose en el radar del beisbol profesional de alto nivel. Además, durante el invierno pasado participó en la Liga Dominicana (LIDOM), donde defendió los colores de las Estrellas Orientales, sumando más turnos y ritmo competitivo.

La llegada de Montes representa una apuesta de Saraperos por fortalecer su cuadro con un jugador con experiencia en diferentes ligas y contextos de juego, lo que podría aportar equilibrio tanto a la ofensiva como a la defensiva del equipo.

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En el mismo comunicado, el club informó la baja del infielder José Martínez, a quien agradecieron su entrega y profesionalismo durante su etapa con la novena. La directiva le deseó éxito en sus futuros proyectos, cerrando así un ciclo dentro de la organización.

Con este movimiento, Saraperos continúa ajustando su plantilla en busca de mayor solidez para encarar los próximos compromisos de la temporada, apostando por perfiles con recorrido internacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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