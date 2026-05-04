Saltillo: agrede familia a vigilante en fraccionamiento Real del Sol II (video)

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    Saltillo: agrede familia a vigilante en fraccionamiento Real del Sol II (video)
    La agresión ocurrió en la caseta de vigilancia del fraccionamiento, donde el trabajador fue interceptado por los presuntos responsables tras solicitarles información sobre su ingreso al lugar. TOMADA DEL VIDEO

El guardia fue atacado tras cuestionar el acceso de una familia sin autorización; el caso ya es investigado por autoridades estatales

Durante la madrugada del domingo, un vigilante del fraccionamiento privado Real del Sol II, en Saltillo, fue víctima de una agresión física presuntamente cometida por una familia que habitaba una vivienda rentada dentro del complejo residencial.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron cuando el trabajador, identificado como Héctor “N”, realizaba labores de control de acceso en la caseta de vigilancia. En ese momento, interceptó a un grupo de personas que intentaban ingresar al fraccionamiento sin contar con autorización o registro previo, por lo que procedió a cuestionar su destino, como parte de sus funciones.

El caso también provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron indignación por la agresión contra el vigilante, quien se encontraba cumpliendo con sus labores al momento del ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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La situación se tornó violenta cuando uno de los individuos, identificado como Baltazar ¨N¨, presuntamente reaccionó de forma agresiva y solicitó apoyo a sus familiares. Minutos después, arribaron al lugar su hijo, Baltazar Juan ¨N¨, así como una mujer, quienes descendieron de una camioneta Mazda color gris.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que al menos tres personas comenzaron a golpear al vigilante. Según el testimonio de la víctima, los agresores aparentaban encontrarse bajo los efectos del alcohol, ya que momentos antes habrían asistido a un evento social, lo cual se presume por la vestimenta formal que portaban.

Además de la agresión física, el trabajador señaló que presuntamente fue despojado de pertenencias personales, entre ellas su cartera y teléfono celular, antes de que los responsables se retiraran del sitio.

El incidente generó preocupación entre residentes del fraccionamiento, quienes señalaron que no intervinieron durante la agresión por temor a represalias, debido a que los presuntos responsables son considerados personas potencialmente peligrosas.

Tras lo ocurrido, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, iniciaron la búsqueda de los señalados con el objetivo de que respondan por las lesiones ocasionadas.

El caso también provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron indignación por la agresión contra el vigilante, quien se encontraba cumpliendo con sus labores al momento del ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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