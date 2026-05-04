La fiebre por los minerales críticos dispara la minería ilegal en la Amazonía

Por: Ana Ionova La selva amazónica ha sido saqueada durante décadas por su caucho, su madera y su oro. Ahora, los buscadores ilegales han puesto los ojos en un nuevo tesoro: los minerales críticos que codicia gran parte del mundo. Según las autoridades y los expertos, una nueva frontera de la delincuencia está surgiendo en la Amazonía brasileña, a medida que la demanda global de estos minerales —utilizados en todo tipo de cosas, desde vehículos eléctricos hasta aviones de combate— desata una fiebre de minería ilícita en uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

Esto ocurre en un momento en que Estados Unidos y otros países miran cada vez más hacia Brasil, donde se encuentran algunos de los mayores yacimientos de minerales críticos del mundo, para reducir el control de China sobre estos recursos estratégicos, necesarios para impulsar muchas tecnologías del futuro.

La fiebre por los minerales críticos se suma a décadas de explotación de la Amazonía en busca de materias primas valiosas, e intensifica las amenazas que enfrenta una región vasta y rica en biodiversidad que desempeña un papel crucial en los esfuerzos por frenar el calentamiento global. Las autoridades brasileñas afirman que entre los minerales críticos que se extraen ilegalmente en la Amazonía hay tierras raras, un grupo de 17 elementos especialmente importantes debido a que son necesarios para fabricar imanes potentes utilizados en una amplia gama de productos, desde drones hasta misiles guiados.

El mercado mundial de minerales críticos, impulsado por la transición energética, está valorado en más de 300.000 millones de dólares, y se prevé que se duplique con creces para 2035, según la Agencia Internacional de la Energía. “La demanda es muy fuerte y no hace más que crecer”, declaró Humberto Freire de Barros, director de la Amazonía de la Policía Federal de Brasil, a The New York Times. Barros se negó a especificar qué minerales de tierras raras son el objetivo de los mineros o qué grupos criminales están involucrados, alegando que hay una investigación policial en curso. Tras ser extraídos de la Amazonía, los minerales de tierras raras se venden en el mercado nacional o se contrabandean en buques portacontenedores hacia Asia y Europa para su procesamiento, explicó. A diferencia del oro, que en la Amazonía suele ser extraído por mineros a pequeña escala, los minerales críticos son extraídos ilegalmente por grandes empresas mineras, de acuerdo con Barros. “Lo que estamos viendo no es minería artesanal”, dijo. “Se trata de operaciones a una escala casi industrial”. UNA CADENA DE SUMINISTRO DE ILEGALIDAD Aunque las tierras raras abundan en la corteza terrestre, son difíciles de extraer, separar y refinar. Los mineros ilegales suelen sacar grandes cantidades de tierra mezclada con minerales, dicen las autoridades, y envían la materia prima a China, que domina el proceso de refinación. Las autoridades ya han llevado a cabo detenciones importantes relacionadas con la expropiación ilícita de otros minerales críticos, incluido el manganeso, que se utiliza en las baterías de los vehículos eléctricos. En enero, la policía detuvo a un hombre, congeló 5 millones de dólares en activos y confiscó un helicóptero en relación con una trama de extracción ilegal de manganeso en el estado amazónico de Pará, antes de que fuera enviado a China con la ayuda de documentos falsos.

Igual que con otros tipos de contrabando, la cadena de suministro ilegal que existe en torno a los minerales críticos es extensa y abarca el sector empresarial, el gobierno y el crimen organizado, según las autoridades brasileñas. Más allá de los propios mineros, hay empresas y particulares que proporcionan una fachada legal y encubren el origen ilícito de los minerales. Los funcionarios del gobierno a veces expiden licencias de minería sin evaluar los riesgos medioambientales. Bandas de narcotraficantes transportan minerales ocultos. Se soborna a los agentes de aduanas para que pasen por alto las exportaciones ilícitas. En última instancia, compradores en el extranjero adquieren el material ilegal. Se cree que Brasil posee las segundas reservas de tierras raras más grandes del mundo, así como enormes cantidades de otros minerales críticos como el niobio, el litio y el cobalto. Brasil quiere convertirse en líder mundial en minerales críticos, pero aún le quedan años para convertir sus reservas en exportaciones importantes. Para extraer minerales en Brasil, las empresas deben obtener permiso de la agencia nacional de minería y luego presentar planes a las autoridades medioambientales estatales y federales para una revisión exhaustiva que puede llevar meses o incluso años. Pero el proceso no es inmune a las irregularidades. El año pasado, la policía brasileña detuvo a decenas de personas, incluido un alto cargo de la agencia nacional de minería, en una trama de corrupción que, según las autoridades, implicaba el pago de sobornos a funcionarios federales y estatales a cambio de licencias fraudulentas para la extracción de mineral de hierro. RUTAS DE CONTRABANDO DE ORO, COCAÍNA Y MINERALES En la Amazonía, los minerales críticos se extraen y transportan de forma muy similar a otros productos de contrabando. Se obtienen de zonas en lo profundo de la selva, incluyendo algunas donde la minería está estrictamente prohibida, dicen autoridades y expertos brasileños. Después, se transportan por tierra, río y aire, a través de rutas que las bandas criminales también usan para mover oro y cocaína. Una vez que los minerales llegan a los puertos marítimos, a veces se muestran a los agentes de aduanas certificados falsificados en los que se afirma que fueron extraídos de minas legítimas que operan con autorización del gobierno, según Rômulo Pereira Brandão Neto, agente de aduanas de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil. Pero esas minas no siempre son reales. En un caso, cuando Neto comprobó las imágenes satelitales de la zona, descubrió que ahí no había ninguna mina. “Es una mina fantasma”, dijo. La mercancía debe haber venido de otro sitio.

En otros casos, los contrabandistas intentan eludir los controles mezclando la carga o etiquetándola como otra cosa, por ejemplo, mineral de hierro, añadió Neto, que según los expertos tiene un parecido geológico con algunos minerales críticos. “Estas bolsas de material aparecen en barcazas, y nadie sabe realmente qué demonios es”, dijo Robert Muggah, experto en actividades ilegales en la Amazonía y director de investigación del Instituto Igarapé, una organización de investigación. En los puertos marítimos ajetreados por donde pasan miles de contenedores cada día, las autoridades suelen estar equipadas con herramientas y conocimientos enfocados en detectar cocaína oculta, mas no minerales ilegales, añadió Muggah. Y al no haber forma de analizar rápidamente la composición química, los agentes fronterizos suelen tener dificultades para verificar el contenido de los contenedores que sacan de contrabando minerales críticos de Brasil. “Así que se les dice que los dejen pasar”, dijo Muggah. “Y para cuando se dan cuenta, ya se esfumaron”. TIERRAS RARAS EN UN ECOSISTEMA POCO COMÚN Se cree que Brasil posee entre el 19 y el 23 por ciento de las reservas mundiales de tierras raras, solo superado por China. También alberga prácticamente todo el niobio del mundo, un mineral que se utiliza en el acero de alta resistencia y bajo peso necesario para gasoductos o motores a reacción. Brasil podría tener mucho más valor bajo tierra: según el Servicio Geológico de Brasil, solo alrededor del 30 por ciento de los minerales críticos del país han sido mapeados en detalle. Esa cifra es aún menor en la Amazonía, donde el denso dosel de la selva dificulta el mapeo. Brasil, Estados Unidos y otros países buscan depender menos de China, que controla gran parte de la extracción y el procesamiento de estos elementos y se ha mostrado dispuesta a retenerlos. Ahora, el auge de la minería ilegal podría complicar los ambiciosos planes que están trazando tanto Brasil, que busca construir una cadena de suministro de minerales críticos en bruto, como Estados Unidos, que ha hecho una apuesta agresiva para acceder a las reservas del país sudamericano. Y esta nueva frontera de la delincuencia también amenaza con intensificar la carrera por los recursos en la Amazonía, donde los precios récord del oro y el petróleo ya están actuando como incentivo para adentrarse aún más en la selva en busca de extracción. La selva amazónica es crucial para regular el clima porque absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera, que retiene el calor. Aproximadamente el 20 por ciento de la Amazonía ya ha sido deforestada y, aunque la destrucción ha disminuido drásticamente bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los científicos advierten que la selva corre el riesgo de llegar finalmente a un punto de inflexión, tras el cual vastas extensiones podrían transformarse en pastizales. Aunque la minería provoca menos deforestación que el cultivo de soya o la ganadería, grupos ecologistas y de derechos humanos afirman que pone en peligro la salud del bosque y de los pueblos indígenas que dependen de él al ensuciar los ríos, contaminar el suelo y reducir la diversidad de la fauna silvestre. También señalan que estas minas son un importante factor de abusos a los derechos humanos, como el trabajo forzoso. Un gran obstáculo para combatir la criminalidad es la falta de un sistema integral que permita rastrear cómo o dónde se extrajeron los minerales críticos, afirmó Tayná Cunha Souza, experta en minería e investigadora del SENAI, un instituto de investigación privado brasileño especializado en tecnología. “La empresa explora y luego declara cuánto y qué ha extraído”, dijo Souza.