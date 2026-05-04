Garantizan vacuna contra el VPH para menores en Coahuila

Antonio Pulido Jáquez, coordinador del Programa de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, explicó que en el caso de adultos la vacuna puede adquirirse en el mercado privado. Sin embargo, personas trans, cisgénero u otras identidades sexuales pueden recibirla sin costo en la UNEME CAPASITS, conforme a los criterios de atención establecidos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Sector Salud de Piedras Negras confirmó que cuenta con suficientes dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), las cuales se aplican de manera gratuita a menores de edad, etapa considerada óptima para generar los anticuerpos necesarios contra esta infección.

El funcionario señaló que, para mujeres adultas, es recomendable contar con estudios de Papanicolaou actualizados y descartar lesiones antes de aplicarse la vacuna. “Si existe alguna lesión, conviene atenderla primero, pues la vacuna no tendría el efecto esperado”, puntualizó.

La vacuna aplicada por el Sector Salud protege contra nueve tipos de VPH. Los tipos 6 y 11, aunque considerados de bajo riesgo, pueden provocar verrugas genitales; mientras que los tipos 16 y 18 están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer.

Pulido Jáquez hizo un llamado a madres y padres de familia para que permitan la orientación a sus hijos y, en caso de dudas, acudan a los centros de salud. “Hemos tenido casos de adolescentes o adultos que llegan con una verruga y, en mayores de edad, primero se realiza el Papanicolaou para confirmar si se trata de VPH o de una infección cutánea sin relación con el virus”, explicó.