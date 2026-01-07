‘Pensé que era broma’, dice ganador de un auto último modelo del sorteo de la Canaco en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una participación más sin mayores expectativas terminó cambiando la suerte de Mario Alberto Zavala Pérez, trabajador de Simas Monclova, quien se convirtió en el ganador del automóvil Aveo último modelo en la edición 22 del Sorteo del Comercio Canaco.

Con 39 años de edad, el ganador relató que los boletos llegaron de manera natural, tras realizar compras cotidianas junto con su familia en distintos establecimientos de la ciudad, entre ellos una carnicería ubicada en el sector Oriente de Monclova. En total, acumuló alrededor de 20 boletos, sin imaginar que uno de ellos le daría el premio principal.

“Pensé que era una broma”, comentó al recibir la noticia. Reconoció que nunca tuvo grandes esperanzas de ganar, pues su participación fue casual y sin expectativas. “Se hicieron las compras y salieron los boletos”, señaló durante la entrevista realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Al respecto, el presidente de Canaco Monclova, Óscar Mario Medina, destacó que el Sorteo del Comercio es una tradición que refleja el compromiso del comercio organizado con la ciudadanía. Señaló que en esta edición participaron más de 600 comercios de Monclova y municipios de la región, con una emisión de 450 mil boletos, gracias al respaldo de negocios pequeños, medianos, grandes y cadenas comerciales que se sumaron como patrocinadores.