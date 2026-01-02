‘Por encima de todo está la libertad de expresión: abre CSP puerta a apoyo a periodistas

/ 2 enero 2026
    ‘Por encima de todo está la libertad de expresión: abre CSP puerta a apoyo a periodistas
    El gobierno busca abrir una ruta para que el acompañamiento no se limite a medidas físicas o de resguardo. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Libertad De Expresión

CDMX

Claudia Sheinbaum

SEGOB

Tras el caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, la Presidenta pidió a Gobernación que el Mecanismo de Protección pueda acercarse

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) ampliar el alcance del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que también pueda brindar acompañamiento a comunicadores que enfrenten procesos judiciales, siempre que el trasfondo esté relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.

Al ser cuestionada sobre el caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, la mandataria sostuvo que “por encima de todo está la libertad de expresión” y afirmó que pidió a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que el mecanismo pueda acercarse —o atender a quienes lo soliciten— cuando un periodista sea acusado.

TE PUEDE INTERESAR: FGR realiza extracción de información de la caja negra del Corredor Interoceánico tras accidente

Sheinbaum explicó que el objetivo es garantizar protección y que, en este tipo de situaciones, puede extenderse la atribución del mecanismo federal para incluir a periodistas sometidos a acusaciones penales, si así lo requieren.

No obstante, puntualizó que, si un periodista comete un delito, debe responder ante la ley como cualquier otra persona; pero insistió en que cuando el fondo del asunto tenga relación con la libertad de expresión, ésta debe prevalecer.

TE PUEDE INTERESAR: Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo: Cirium

El planteamiento ocurre en medio de la discusión pública por el caso de León Segovia, reportero de nota roja en Veracruz, detenido el 24 de diciembre y señalado inicialmente por terrorismo; posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por otros delitos y le impuso prisión domiciliaria por un año, dejando fuera el ilícito de terrorismo, según reportes periodísticos.

El Mecanismo de Protección, adscrito a Segob, opera con base en la ley federal para otorgar medidas preventivas y urgentes a periodistas y defensores en riesgo por su labor, a través de una coordinación interinstitucional.

Con la instrucción presidencial, el gobierno busca abrir una ruta para que el acompañamiento no se limite a medidas físicas o de resguardo, sino que también cubra casos en los que una acusación o proceso judicial pueda tener como trasfondo la actividad periodística, sin interferir —según lo dicho— con la aplicación de la ley cuando exista un delito ajeno a la libertad de expresión. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

