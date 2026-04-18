Perforan pozo sobre una plaza de Parras para abastecer de agua a colonias

Los trabajos comenzaron el pasado viernes alrededor de las 16:00 horas, cuando una perforadora fue instalada en este espacio público, tras detectarse la posible presencia de mantos acuíferos en la zona.

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Con el objetivo de atender la demanda de agua potable en colonias del poniente y norponiente del municipio, autoridades iniciaron la perforación de un nuevo pozo en la plaza Juan Agustín de Espinoza de Parras .

De acuerdo con el maquinista Javier Pérez, durante las primeras labores se logró ubicar un primer venero a 25 metros de profundidad, el cual generó un flujo aproximado de pulgada y media de agua, lo que representa un indicio favorable para el proyecto.

El director del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Parras, José Luna, explicó que esta acción responde a la necesidad de mejorar el suministro en sectores donde actualmente el servicio es insuficiente.

Señaló que el crecimiento del municipio, particularmente en el sector hotelero, ha incrementado la demanda del recurso, por lo que también se mantienen acciones de supervisión para evitar el uso excesivo de agua potable, como el llenado de albercas o consumos elevados en algunas empresas.

Por su parte, el alcalde Fernando Orozco informó a través de sus redes sociales sobre los avances de la perforación, destacando que este es el tercer punto en el que se realizan trabajos similares en el municipio.

Precisó que anteriormente se llevó a cabo una perforación en el barrio del Santo Niño, donde el agua encontrada presentó características sulfurosas, por lo que fue necesario instalar un sistema de purificación, así como otra en el ejido Parras 2.

Además, se ha advertido que la sobreexplotación de mantos acuíferos en zonas cercanas, como el área hacia General Cepeda, ha provocado una disminución en el rendimiento de pozos antiguos, lo que ha obligado a buscar nuevas fuentes de abastecimiento.

Con estas acciones, el municipio busca garantizar el acceso al agua potable ante el crecimiento urbano y la presión sobre los recursos hídricos en la región.