Perforan pozo sobre una plaza de Parras para abastecer de agua a colonias

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 abril 2026
    Perforan pozo sobre una plaza de Parras para abastecer de agua a colonias
    La perforación del nuevo pozo en la plaza Juan Agustín de Espinoza busca mejorar el abasto de agua en colonias del poniente de Parras. PEDRO PESINA

Autoridades de Parras iniciaron la perforación de un pozo en la plaza Juan Agustín de Espinoza para atender el desabasto de agua en colonias del poniente y norponiente

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Con el objetivo de atender la demanda de agua potable en colonias del poniente y norponiente del municipio, autoridades iniciaron la perforación de un nuevo pozo en la plaza Juan Agustín de Espinoza de Parras.

Los trabajos comenzaron el pasado viernes alrededor de las 16:00 horas, cuando una perforadora fue instalada en este espacio público, tras detectarse la posible presencia de mantos acuíferos en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/clausuran-anexo-en-torreon-por-acusaciones-de-maltrato-fisico-y-presencia-de-menores-HC20111017

De acuerdo con el maquinista Javier Pérez, durante las primeras labores se logró ubicar un primer venero a 25 metros de profundidad, el cual generó un flujo aproximado de pulgada y media de agua, lo que representa un indicio favorable para el proyecto.

El director del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Parras, José Luna, explicó que esta acción responde a la necesidad de mejorar el suministro en sectores donde actualmente el servicio es insuficiente.

Señaló que el crecimiento del municipio, particularmente en el sector hotelero, ha incrementado la demanda del recurso, por lo que también se mantienen acciones de supervisión para evitar el uso excesivo de agua potable, como el llenado de albercas o consumos elevados en algunas empresas.

Por su parte, el alcalde Fernando Orozco informó a través de sus redes sociales sobre los avances de la perforación, destacando que este es el tercer punto en el que se realizan trabajos similares en el municipio.

Precisó que anteriormente se llevó a cabo una perforación en el barrio del Santo Niño, donde el agua encontrada presentó características sulfurosas, por lo que fue necesario instalar un sistema de purificación, así como otra en el ejido Parras 2.

Además, se ha advertido que la sobreexplotación de mantos acuíferos en zonas cercanas, como el área hacia General Cepeda, ha provocado una disminución en el rendimiento de pozos antiguos, lo que ha obligado a buscar nuevas fuentes de abastecimiento.

Con estas acciones, el municipio busca garantizar el acceso al agua potable ante el crecimiento urbano y la presión sobre los recursos hídricos en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
obras públicas

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia
El gobernador Manolo Jiménez firmó un acuerdo con Arizona State University para impulsar la formación de talento en la industria de semiconductores, tras una reunión realizada en días pasados en Washington D.C.

Avanzan escuelas de Saltillo en formación para industria de semiconductores
Este es uno de los proyectos clave que fueron anunciados recientemente por el Gobierno del Estado.

Saltillo: Acuden tres empresas para hacer proyecto ejecutivo de Nuevo Forum de Expo Coahuila
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
Tecno eco-friendly

Tecno eco-friendly
A fuego lento

A fuego lento