Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional

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    Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
    Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP. FOTO: INEDEC

Las selecciones varoniles U16 y U14 subieron al podio en la Olimpiada Nacional al conquistar plata y bronce, resultados que colocan nuevamente al estado entre los referentes del básquetbol

Los selectivos de Coahuila regresaron a los primeros planos del básquetbol nacional luego de conseguir dos lugares en el podio durante las finales nacionales juveniles, una actuación que no se registraba para el estado desde hace más de una década.

La categoría U16 varonil se quedó con el subcampeonato nacional después de disputar la final ante Baja California. El representativo coahuilense cerró el torneo con la medalla de plata tras caer 83-64 en un encuentro que reunió a dos de los equipos más sólidos de la competencia.

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A pesar del resultado, el conjunto estatal logró sostener un torneo consistente desde la fase inicial y avanzó hasta el duelo por el título, donde enfrentó a una de las potencias tradicionales del baloncesto mexicano.

Por su parte, el equipo U14 varonil también logró subir al podio nacional al quedarse con la medalla de bronce. Coahuila venció a Puebla por marcador de 84-62 en el partido por el tercer lugar, en un encuentro donde marcó diferencia desde los primeros periodos y mantuvo el control del marcador hasta el cierre.

El doble resultado representa uno de los momentos más relevantes para el básquetbol coahuilense en años recientes. De acuerdo con datos compartidos por autoridades deportivas estatales, la última ocasión en que Coahuila había alcanzado un resultado similar fue en 2012, cuando la categoría varonil 94-95 obtuvo una medalla de bronce en Guanajuato.

Ahora, 14 años después, las selecciones estatales volvieron a colocar a Coahuila dentro de los equipos protagonistas del torneo nacional juvenil.

Detrás de estos resultados se encuentra el proceso de detección y desarrollo de talento impulsado desde la Dirección de Calidad en el Deporte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec). Los equipos se conformaron después de una serie de visorias y competencias estatales realizadas en distintas regiones de la entidad.

El trabajo incluyó procesos selectivos en municipios del estado, donde entrenadores y coordinadores observaron a jugadores de diferentes categorías para integrar a los representativos que finalmente compitieron en la etapa nacional.

Además del aspecto deportivo, uno de los momentos que marcó el cierre de la competencia ocurrió durante la ceremonia de premiación realizada en la Arena BUAP. Ahí, varios de los jugadores medallistas dedicaron el logro a sus madres, quienes estuvieron presentes durante el torneo y acompañaron a sus hijos en el marco de la celebración del Día de las Madres.

Entre abrazos, fotografías y medallas, las familias acompañaron a los basquetbolistas coahuilenses en una jornada que terminó por convertirse en uno de los resultados más destacados para el deporte estatal en los últimos años.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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