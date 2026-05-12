Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

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    Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza
    El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. ULISES MARTÍNEZ

Testigos señalaron que, tras el impacto, el motociclista salió proyectado hacia el camellón central, donde terminó golpeándose contra un árbol y estructuras metálicas

Un joven motociclista falleció la tarde de este martes luego de haber sido trasladado de urgencia a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS, tras participar en un accidente vial registrado sobre Venustiano Carranza y avenida La Salle, en Saltillo.

El joven respondía al nombre de Erick Abdiel ¨N¨, de 24 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Vento sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección al periférico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/derriba-a-motociclista-tras-corte-de-circulacion-y-lo-manda-al-hospital-en-saltillo-FA20643987
$!Paramédicos y personas con conocimientos en urgencias médicas auxiliaron al joven motociclista tras el fuerte impacto registrado sobre uno de los principales bulevares de Saltillo.
Paramédicos y personas con conocimientos en urgencias médicas auxiliaron al joven motociclista tras el fuerte impacto registrado sobre uno de los principales bulevares de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

En el mismo sentido circulaba Juan Carlos ¨N¨, de 46 años, conductor de un automóvil KIA Óptima, quien, según testigos, cambió de carril y golpeó a la motocicleta.

Asimismo, hubo versiones de testigos que señalaron que el motociclista intentó rebasar y terminó impactándose contra el automóvil, para después caer sobre el camellón central y golpearse contra un árbol y la parrilla metálica, lo que presuntamente le provocó fracturas y una perforación en un pulmón.

$!De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando un automóvil KIA Óptima y una motocicleta Vento tuvieron contacto mientras circulaban sobre Venustiano Carranza.
De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando un automóvil KIA Óptima y una motocicleta Vento tuvieron contacto mientras circulaban sobre Venustiano Carranza. ULISES MARTÍNEZ

Un elemento de la Fiscalía General del Estado, identificado como Héctor Domínguez, quien cuenta con conocimientos en urgencias médicas, así como el paramédico especializado y comandante de SAMU, Víctor Acosta, que pasaban por el lugar, se detuvieron para auxiliar al joven, quien entró en paro cardíaco, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de reanimación.

Posteriormente, detuvieron una ambulancia del IMSS y trasladaron al lesionado a la Clínica 2, donde, pese a los esfuerzos de médicos y personal del nosocomio, el joven no logró sobrevivir a las lesiones y perdió la vida.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de las unidades involucradas a un corralón mientras se deslindan responsabilidades.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de las unidades involucradas a un corralón mientras se deslindan responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Personal de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del accidente solicitó el apoyo de una grúa para trasladar los vehículos involucrados a un corralón de la ciudad, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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