Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Un joven motociclista falleció la tarde de este martes luego de haber sido trasladado de urgencia a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS, tras participar en un accidente vial registrado sobre Venustiano Carranza y avenida La Salle, en Saltillo. El joven respondía al nombre de Erick Abdiel ¨N¨, de 24 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Vento sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección al periférico.

En el mismo sentido circulaba Juan Carlos ¨N¨, de 46 años, conductor de un automóvil KIA Óptima, quien, según testigos, cambió de carril y golpeó a la motocicleta. Asimismo, hubo versiones de testigos que señalaron que el motociclista intentó rebasar y terminó impactándose contra el automóvil, para después caer sobre el camellón central y golpearse contra un árbol y la parrilla metálica, lo que presuntamente le provocó fracturas y una perforación en un pulmón.

Un elemento de la Fiscalía General del Estado, identificado como Héctor Domínguez, quien cuenta con conocimientos en urgencias médicas, así como el paramédico especializado y comandante de SAMU, Víctor Acosta, que pasaban por el lugar, se detuvieron para auxiliar al joven, quien entró en paro cardíaco, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de reanimación.

Posteriormente, detuvieron una ambulancia del IMSS y trasladaron al lesionado a la Clínica 2, donde, pese a los esfuerzos de médicos y personal del nosocomio, el joven no logró sobrevivir a las lesiones y perdió la vida.

Personal de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del accidente solicitó el apoyo de una grúa para trasladar los vehículos involucrados a un corralón de la ciudad, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.