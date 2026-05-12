Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza
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Testigos señalaron que, tras el impacto, el motociclista salió proyectado hacia el camellón central, donde terminó golpeándose contra un árbol y estructuras metálicas
Un joven motociclista falleció la tarde de este martes luego de haber sido trasladado de urgencia a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS, tras participar en un accidente vial registrado sobre Venustiano Carranza y avenida La Salle, en Saltillo.
El joven respondía al nombre de Erick Abdiel ¨N¨, de 24 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Vento sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección al periférico.
En el mismo sentido circulaba Juan Carlos ¨N¨, de 46 años, conductor de un automóvil KIA Óptima, quien, según testigos, cambió de carril y golpeó a la motocicleta.
Asimismo, hubo versiones de testigos que señalaron que el motociclista intentó rebasar y terminó impactándose contra el automóvil, para después caer sobre el camellón central y golpearse contra un árbol y la parrilla metálica, lo que presuntamente le provocó fracturas y una perforación en un pulmón.
Un elemento de la Fiscalía General del Estado, identificado como Héctor Domínguez, quien cuenta con conocimientos en urgencias médicas, así como el paramédico especializado y comandante de SAMU, Víctor Acosta, que pasaban por el lugar, se detuvieron para auxiliar al joven, quien entró en paro cardíaco, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de reanimación.
Posteriormente, detuvieron una ambulancia del IMSS y trasladaron al lesionado a la Clínica 2, donde, pese a los esfuerzos de médicos y personal del nosocomio, el joven no logró sobrevivir a las lesiones y perdió la vida.
Personal de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del accidente solicitó el apoyo de una grúa para trasladar los vehículos involucrados a un corralón de la ciudad, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.