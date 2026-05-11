POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral

I. ¡PERO QUÉ NECESIDAD! Ya lo dijo con sabiduría el filósofo –Divo– de Juárez, pero siempre hay quienes, como Mario Delgado, simplemente no hacen caso a los consejos y salen, como diría un clásico, a regar el tepache. La pregunta es obligada: ¿qué necesidad había de alborotar el ambiente y generar una controversia gratuita con eso de recortar el calendario escolar para luego salir a decir “que dijo mi mamá que siempre no”? Claro que el equipo de la SEP siempre podrá refugiarse en aquello de que “es de sabios cambiar de opinión”, pero eso no evitará que se siga cuestionando para qué demonios se provocó una discusión a tal grado inútil. II. EXPLICACIÓN ALTERNATIVA A menos, claro, que los especialistas en especulación y teorías conspirativas tengan razón –otra vez– y la intención haya sido provocar una discusión que aliviara, aunque fuera por malas razones, el fuego graneado que la cuatroté está recibiendo desde hace ya casi dos semanas debido al affaire Rocha Moya. Si la intención del secretario de Educación fue “hacer labor de sacrificio”, no parece que se lo vayan a reconocer mucho, pues aunque dicen que el fuego se combate con fuego, a nadie le gusta salir chamuscado.

III. CANSANCIO Y de sucesos indeseables hablando, lo ocurrido ayer en Monclova, donde exobreros de AHMSA , encabezados por Julián Torres, líder del Grupo de Defensa Laboral, chocaron con policías estatales luego de cerrar la circulación en la carretera 57, constituye una llamada de atención que debe ser escuchada en la Ciudad de México, pues solamente desde allá es posible construir una solución a la prolongada parálisis de la acerera. Los manifestantes repitieron lo que han dicho cientos de veces: que ya no pueden esperar más y necesitan con urgencia una respuesta que implique recibir los salarios que han dejado de percibir ya desde hace tres años. IV. RIESGO Lo peor que podría ocurrirles a los demandantes, por cierto, es que su causa se convierta en munición de la campaña en marcha. Porque ninguno de los candidatos ni los dirigentes de los partidos puede realmente hacer nada para aliviar su situación, porque para eso se requiere sólo una cosa: miles de millones de pesos que solamente el Gobierno de la República posee. Cabría esperar que la respuesta no demore, pues los exobreros han advertido que escalarán la protesta.

V. LICENCIA Y CÁLCULOS Tal como lo comentamos en este espacio –en el inicio del periodo de campañas–, el diputado panista Gerardo Aguado terminó por tomar una decisión sobre su futuro inmediato y optó por separarse del Congreso local para dedicarse de tiempo completo a la campaña en el distrito 8 de Torreón. Nos cuentan que el panista ya solicitó licencia con la intención de evitar cualquier situación jurídica o señalamiento que pudiera complicarle la contienda. Y es que, contrario a lo que algunos pensaban hace unas semanas, el escenario parece haberse cerrado más de lo esperado en el distrito en el cual contiende “El Quillo”. VI. EL CONSENTIDO DEL TRICOLOR Además, nos señalan que la encuesta de la que todos comentaron ayer dejó un dato particularmente interesante: el 36.5 por ciento del electorado del distrito 8 todavía no decide por quién votar. Y Gerardo Aguado aparece a tan sólo ocho puntos del primer lugar y apenas a tres puntos del segundo sitio, por lo que la distancia ya no parece tan amplia. En el PAN –y sus fans en el PRI– consideran que todavía hay margen suficiente para crecer y que esos votos indecisos podrían terminar moviendo completamente el tablero. VII. MAPA TODAVÍA ABIERTO Y es que tal vez tengan razón. La encuesta de Rubrum muestra que en una porción importante del Estado aún no hay nada definido. Distritos como el 01, el 04, el 07, el 08 o el 13 registran niveles de indecisos suficientemente altos como para modificar cualquier tendencia actual. Nos comentan que, con números así, el Instituto Electoral de Coahuila, que preside provisionalmente Óscar Daniel Rodríguez, tendría que intensificar todavía más la promoción del voto informado y la participación ciudadana. Porque más allá de preferencias momentáneas, el dato relevante es que una gran cantidad de ciudadanos sigue sin decidir por quién votar.

VIII. CAMPAÑAS A PRUEBA El nivel de indecisión en el electorado también empieza a convertirse en una especie de examen para las propias campañas. Porque una cosa es movilizar estructuras y otra muy distinta conectar con ciudadanos que todavía no encuentran razones suficientes para decidir su voto. En varios distritos, las preferencias siguen demasiado fragmentadas y eso obliga a los equipos políticos a replantear mensajes, recorridos y perfiles operativos. IX. MUY NORMAL ¡Claro que el INE tenía que deslindarse!, nos comentan agudos observadores de la actividad política respecto del comentario publicado ayer en este espacio, relativo a los “códigos QR” que comenzaron a aparecer para promover el sistema “Ubica tu casilla”. Y es que, nos dicen, la institución que comanda Guadalupe Taddei tiene muy claro que una de las estrategias de compra del voto que más se ha utilizado en los últimos años es justamente una vinculada a la utilización de esta tecnología. Si el árbitro electoral no decía nada, podría dar a entender que se trata de una conducta normalizada e incluso “avalada” por el INE, se asegura. ¿A poco tanto así?