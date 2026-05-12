Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo

Localizado sin vida y en estado de descomposición al interior de su domicilio, fue hallado un hombre de 74 años, luego de que vecinos de la colonia Nueva Imagen, en Saltillo, reportaran olores fétidos provenientes de una vivienda.

Tras el reporte, autoridades acudieron al domicilio ubicado sobre la calle José López Portillo, entre Pirul y Emiliano Zapata, lugar donde habitaba Juan ¨N¨, quien era originario de Monterrey. Cerca de la 1:15 horas, vecinos señalaron que no podían dormir debido a los olores desagradables que salían del inmueble, por lo que solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp.