Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo

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    Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
    En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades. ULISES MARTÍNEZ

Familiares informaron a las autoridades que tenían varios días sin saber del hombre de 74 años, quien vivía solo en una vivienda de la colonia Nueva Imagen

Localizado sin vida y en estado de descomposición al interior de su domicilio, fue hallado un hombre de 74 años, luego de que vecinos de la colonia Nueva Imagen, en Saltillo, reportaran olores fétidos provenientes de una vivienda.

Tras el reporte, autoridades acudieron al domicilio ubicado sobre la calle José López Portillo, entre Pirul y Emiliano Zapata, lugar donde habitaba Juan ¨N¨, quien era originario de Monterrey. Cerca de la 1:15 horas, vecinos señalaron que no podían dormir debido a los olores desagradables que salían del inmueble, por lo que solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-joven-se-quita-la-vida-en-bellavista-antes-envio-mensajes-a-su-madre-CH20637555
$!Oficiales de la Policía Municipal acudieron al domicilio y, al no obtener respuesta de los llamados realizados en la puerta principal, solicitaron apoyo de familiares para poder ingresar al inmueble.
Oficiales de la Policía Municipal acudieron al domicilio y, al no obtener respuesta de los llamados realizados en la puerta principal, solicitaron apoyo de familiares para poder ingresar al inmueble. ULISES MARTÍNEZ

Los primeros en arribar fueron oficiales de la Policía Municipal, quienes llamaron a la puerta en repetidas ocasiones; sin embargo, al no obtener respuesta, solicitaron apoyo de vecinos para localizar a familiares, quienes llegaron minutos después y permitieron el acceso al domicilio.

En el interior hallaron a Juan sin vida sobre el piso y en avanzado estado de descomposición. Familiares informaron a las autoridades que no lo veían desde hacía aproximadamente cuatro días.

$!Familiares de Juan ¨N¨ señalaron a las corporaciones de seguridad que tenían aproximadamente cuatro días sin verlo, situación que generó preocupación entre vecinos del sector.
Familiares de Juan ¨N¨ señalaron a las corporaciones de seguridad que tenían aproximadamente cuatro días sin verlo, situación que generó preocupación entre vecinos del sector. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila arribaron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar los procedimientos de ley y, una vez concluidos, entregarlo a la familia para los servicios funerarios correspondientes.

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