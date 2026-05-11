La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 11 mayo 2026
    La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
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Las recientes declaraciones de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han generado polémica al defender el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026 para el 5 de julio.

Delgado argumentó que el periodo final del calendario actual es ineficiente y que la escuela no debe cumplir funciones ajenas a lo pedagógico. Incluso acusó que el sistema económico actual es “insensible” y obliga a las familias a usar las aulas como estancias por conveniencia del mercado laboral.

“Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral; la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niños y niñas por conveniencia del mercado”, expresó.

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