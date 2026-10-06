Pide IP del Sureste de Coahuila detalles del tren de pasajeros; advierten opacidad en el proyecto

Existen 14 cruces ferroviarios en la zona de Saltillo y Ramos Arizpe sin que la iniciativa privada o los municipios tengan información clara sobre la construcción del tren de pasajeros. El representante de la Asociación de Hoteles y Moteles en la Región Sureste, Héctor Horacio Dávila, cuestionó que el proyecto se catalogue bajo reserva de seguridad nacional.

“¿Cuál seguridad nacional? Para construir un tren de pasajeros, dígame qué va a ser, ¿vamos a transportar cohetes o energía nuclear? Son rieles, son fierros nada más”, criticó. El empresario hotelero apuntó que se requiere conocer la ubicación de las estaciones para evaluar y planear la factibilidad de nuevas inversiones de hospedaje en la zona. Cancelan pase turístico en Nuevo León Respecto al pase turístico que pretendía implementar el gobierno de Nuevo León, Dávila confirmó su cancelación definitiva tras la presión de diversos sectores empresariales de la región. Explicó que la medida vulneraba el libre tránsito y afectaba a quienes viajan constantemente a Monterrey por motivos médicos, de negocios, laborales o para el uso del aeropuerto.

“Era con un fin recaudatorio totalmente. Ir a la consulta médica, hacer negocios o surtir mercancía iba a ser muy difícil por la gran cantidad de placas de Coahuila”, indicó. Libramiento Norponiente, un riesgo permanente En cuanto a la infraestructura vial, el vocero calificó como una trampa mortal el Libramiento Norponiente de Ramos Arizpe debido al alto flujo vehicular y la falta de ampliación. Exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los diputados federales gestionar que la concesionaria amplíe la arteria a cuatro carriles para reducir los constantes accidentes. “La Policía Federal de Caminos no existe y solo se presentan cuando hay un percance; el concesionario tiene que empezar a hacer el sector de cuatro carriles”, sostuvo. Festejan impacto del Rodeo Saltillo Por otra parte, el sector hotelero proyectó un incremento del 60 por ciento en la ocupación turística durante la celebración del Festival del Rodeo que se desarrollará en la capital. Dávila reconoció la inversión en infraestructura realizada por el Gobierno del Estado para consolidar este evento como un atractivo turístico permanente capaz de atraer visitantes extranjeros. “Es un respiro total porque las empresas están batallando bastante; las que exportamos a Estados Unidos estamos trabajando a un 35 o 40 por ciento de capacidad”, puntualizó.

Alerta por despidos e informalidad Finalmente, advirtió sobre un incremento en la economía informal derivado de los recientes recortes de personal reportados en plantas del sector automotriz de la región. Detalló que cerca del 40 por ciento de los trabajadores liquidados no consiguen reinsertarse en el mercado formal, por lo que recurren al comercio ambulante o sin registro fiscal. “Tienen que buscarle para pagar la comida y la escuela, pero tienen que estar en regla; hay que ampliar la base gravable para que todos paguen sus impuestos”, concluyó.