Pide IP del Sureste de Coahuila detalles del tren de pasajeros; advierten opacidad en el proyecto

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    Pide IP del Sureste de Coahuila detalles del tren de pasajeros; advierten opacidad en el proyecto
    El dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la Región Sureste, Héctor Horacio Dávila, cuestionó que el proyecto ferroviario haya sido clasificado como un asunto de seguridad nacional. FRANCISCO MUÑIZ

Hoteleros piden conocer el proyecto ferroviario y advierten riesgos viales, mientras prevén mayor ocupación por el Rodeo Saltillo

Existen 14 cruces ferroviarios en la zona de Saltillo y Ramos Arizpe sin que la iniciativa privada o los municipios tengan información clara sobre la construcción del tren de pasajeros.

El representante de la Asociación de Hoteles y Moteles en la Región Sureste, Héctor Horacio Dávila, cuestionó que el proyecto se catalogue bajo reserva de seguridad nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/revelan-como-luciran-las-estaciones-del-tren-de-pasajeros-que-atravesara-saltillo-IA23328044

“¿Cuál seguridad nacional? Para construir un tren de pasajeros, dígame qué va a ser, ¿vamos a transportar cohetes o energía nuclear? Son rieles, son fierros nada más”, criticó.

El empresario hotelero apuntó que se requiere conocer la ubicación de las estaciones para evaluar y planear la factibilidad de nuevas inversiones de hospedaje en la zona.

Cancelan pase turístico en Nuevo León

Respecto al pase turístico que pretendía implementar el gobierno de Nuevo León, Dávila confirmó su cancelación definitiva tras la presión de diversos sectores empresariales de la región.

Explicó que la medida vulneraba el libre tránsito y afectaba a quienes viajan constantemente a Monterrey por motivos médicos, de negocios, laborales o para el uso del aeropuerto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/mas-de-450-viviendas-serian-afectadas-por-trazo-del-tren-de-pasajeros-en-saltillo-AN23952376

“Era con un fin recaudatorio totalmente. Ir a la consulta médica, hacer negocios o surtir mercancía iba a ser muy difícil por la gran cantidad de placas de Coahuila”, indicó.

Libramiento Norponiente, un riesgo permanente

En cuanto a la infraestructura vial, el vocero calificó como una trampa mortal el Libramiento Norponiente de Ramos Arizpe debido al alto flujo vehicular y la falta de ampliación.

Exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los diputados federales gestionar que la concesionaria amplíe la arteria a cuatro carriles para reducir los constantes accidentes.

“La Policía Federal de Caminos no existe y solo se presentan cuando hay un percance; el concesionario tiene que empezar a hacer el sector de cuatro carriles”, sostuvo.

Festejan impacto del Rodeo Saltillo

Por otra parte, el sector hotelero proyectó un incremento del 60 por ciento en la ocupación turística durante la celebración del Festival del Rodeo que se desarrollará en la capital.

Dávila reconoció la inversión en infraestructura realizada por el Gobierno del Estado para consolidar este evento como un atractivo turístico permanente capaz de atraer visitantes extranjeros.

“Es un respiro total porque las empresas están batallando bastante; las que exportamos a Estados Unidos estamos trabajando a un 35 o 40 por ciento de capacidad”, puntualizó.

$!El sector hotelero reclama información sobre las futuras estaciones del tren de pasajeros en Saltillo y Ramos Arizpe para definir nuevas inversiones.
El sector hotelero reclama información sobre las futuras estaciones del tren de pasajeros en Saltillo y Ramos Arizpe para definir nuevas inversiones. ARCHIVO

Alerta por despidos e informalidad

Finalmente, advirtió sobre un incremento en la economía informal derivado de los recientes recortes de personal reportados en plantas del sector automotriz de la región.

Detalló que cerca del 40 por ciento de los trabajadores liquidados no consiguen reinsertarse en el mercado formal, por lo que recurren al comercio ambulante o sin registro fiscal.

“Tienen que buscarle para pagar la comida y la escuela, pero tienen que estar en regla; hay que ampliar la base gravable para que todos paguen sus impuestos”, concluyó.

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Héctor Horacio Dávila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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