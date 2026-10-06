Más de 450 viviendas serían afectadas por trazo del tren de pasajeros en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González señaló que el Municipio permanecerá atento al avance del proyecto, particularmente al proceso que deberá establecerse para quienes eventualmente tengan que dejar sus viviendas debido al trazo ferroviario.

El proyecto del tren de pasajeros impulsado por el Gobierno Federal contempla más de 450 afectaciones a viviendas dentro de la mancha urbana de Saltillo , por lo que el Ayuntamiento dará seguimiento al desarrollo de la obra y a las condiciones en que serán atendidas las familias cuyos inmuebles resulten involucrados.

“Estimamos que son más de 450 afectaciones en el trayecto y en el trazo del tren... nosotros le vamos a dar un seguimiento muy cercano a cómo se va a ayudar a toda la gente que por alguna razón tendría que ser afectada”, puntualizó.

Como parte de este seguimiento, durante la semana pasada personal de la Agencia, encabezado por Néstor Núñez, realizó un recorrido por el trayecto previsto del tren, con el propósito de revisar las condiciones de la ruta e identificar las posibles afectaciones que generaría la construcción de la infraestructura.

Díaz González explicó que uno de los principales puntos de atención para el Ayuntamiento será conocer cómo se desarrollarán las negociaciones con los propietarios de los predios involucrados, debido a que todavía existen sectores donde no se ha definido la manera en que podrá avanzar el proyecto.

El alcalde enfatizó que, antes de cualquier intervención que implique afectar una vivienda, la Federación deberá establecer las condiciones para la atención y eventual reubicación de las personas o familias perjudicadas por el proyecto.

De acuerdo con la estimación municipal, las más de 450 afectaciones corresponden específicamente a la zona urbana de Saltillo, por lo que el impacto del trazo no se limitaría a predios ubicados en áreas periféricas o rurales.

Además de las viviendas identificadas dentro de la mancha urbana, existen otros puntos donde continúan las gestiones para definir alternativas que permitan avanzar con el proyecto ferroviario. Entre ellos se encuentran los sectores de La Encantada y La Angostura, donde todavía se mantienen negociaciones con propietarios de predios.

El Municipio, indicó Díaz González, continuará dando seguimiento a estas conversaciones para conocer las alternativas planteadas por la Federación y las condiciones bajo las cuales se concretaría la liberación de los terrenos necesarios para el proyecto.

La prioridad de la administración municipal, agregó, será mantenerse informada sobre el proceso y conocer de manera puntual cómo serán atendidas las personas cuyos inmuebles resulten afectados, particularmente en aquellos casos en los que sea necesaria una reubicación.