Pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, restablecer insumos para tratamientos contra el cáncer infantil en Campeche

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    Pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, restablecer insumos para tratamientos contra el cáncer infantil en Campeche
    Christian Castro Bello y Rubén Moreira presentaron un exhorto para garantizar el suministro de medicamentos e insumos destinados a pacientes con cáncer infantil en Campeche. CORTESÍA

Legisladores del PRI plantean acciones urgentes para asegurar terapias continuas y evitar que menores enfrenten interrupciones en su atención médica

Los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez y Christian Castro Bello, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Campeche, al IMSS-Bienestar y a la Secretaría de Salud federal a garantizar el suministro suficiente y oportuno de medicamentos oncológicos, quimioterapias, dispositivos médicos y materiales indispensables para la atención de pacientes del Centro Estatal de Oncología.

La propuesta plantea que las autoridades prioricen el interés superior de la niñez, ante las denuncias de desabasto que, según familiares de pacientes y organizaciones civiles, comprometen la continuidad de los tratamientos para niñas, niños y adolescentes con cáncer.

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ADVIERTEN RIESGOS POR DESABASTO

Los legisladores señalaron que la falta de medicamentos e insumos representa un riesgo directo para las posibilidades de recuperación de los pacientes, al provocar retrasos o interrupciones en los protocolos médicos.

“Ninguna niña o niño debe perder la oportunidad de recibir su tratamiento por la incapacidad del gobierno para cumplir con su responsabilidad. Exigimos una respuesta inmediata, transparencia sobre las causas del desabasto y acciones concretas para que esta situación no vuelva a repetirse”, expresaron Moreira Valdez y Castro Bello.

En sus redes sociales, el legislador campechano añadió que la salud infantil debe estar por encima de cualquier argumento. “Con la salud no se juega. Con la vida de la niñez, mucho menos”, publicó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), en México se detectan cada año entre 5 mil y 7 mil nuevos casos de cáncer infantil. No obstante, cuando los tratamientos se aplican conforme a los protocolos establecidos, las probabilidades de curación pueden superar el 70 por ciento en diversos tipos de cáncer pediátrico.

La iniciativa retoma las denuncias realizadas por la organización Fundación 500 Padrinos y por madres y padres de familia, quienes reportaron la falta de medicamentos como mercaptopurina, metotrexato, mesna y heparina, además de bombas de infusión, soluciones y otros insumos necesarios para la aplicación de quimioterapias en el Centro Estatal de Oncología.

Según los testimonios incluidos en el documento, la escasez ha obligado a algunas familias a adquirir los medicamentos con recursos propios, afrontando gastos que oscilan entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales.

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Los diputados atribuyeron esta problemática a deficiencias en los procesos de adquisición, distribución y coordinación institucional, situación que, afirmaron, se agravó con la transición al modelo IMSS-Bienestar.

Por ello, propusieron fortalecer la planeación, el control de inventarios y la coordinación entre autoridades federales y estatales para garantizar la continuidad de la atención médica.

Asimismo, reconocieron la labor del personal médico, de enfermería y de apoyo del Centro Estatal de Oncología, que continúa brindando atención a los pacientes pese a las limitaciones de recursos.

Finalmente, sostuvieron que asegurar el suministro permanente de medicamentos para pacientes con cáncer constituye una obligación constitucional del Estado mexicano y reiteraron el llamado a las autoridades para restablecer el abasto y evitar que ningún menor vea interrumpido su tratamiento.

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