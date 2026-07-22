Refuerzan detección de diabetes e hipertensión en Piedras Negras; detectan cada mes nuevos casos

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Piedras Negras
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    Refuerzan detección de diabetes e hipertensión en Piedras Negras; detectan cada mes nuevos casos
    Las personas diagnosticadas reciben orientación sobre alimentación saludable y actividad física.

Las pruebas gratuitas están disponibles durante todo el año para personas mayores de 20 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número Uno refuerza de manera permanente las acciones de detección temprana de diabetes e hipertensión en las unidades médicas de la región, con el objetivo de identificar nuevos casos e incorporarlos de manera oportuna a tratamiento. Así lo informó Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora del Programa de Enfermedades Metabólicas y Envejecimiento.

La funcionaria explicó que las pruebas se realizan durante todo el año y están disponibles de manera gratuita para cualquier persona mayor de 20 años. Los estudios incluyen la medición de glucosa, presión arterial, peso y talla, además de valoraciones específicas para quienes presentan síntomas o sospechan padecer alguna de estas enfermedades crónicas.

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Cada mes se detectan pacientes que desconocían su condición de salud. Una vez confirmado el diagnóstico, son integrados al programa de atención, se les abre un expediente clínico y se les brinda seguimiento médico continuo. La mayoría de los nuevos casos corresponde a adultos mayores, quienes acuden por diversas molestias y, durante la valoración, se identifica la presencia de diabetes o hipertensión que previamente no había sido diagnosticada.

Además del tratamiento médico, los pacientes son incorporados a grupos de apoyo y control, donde reciben orientación sobre alimentación saludable, actividad física y cuidados preventivos, con el propósito de mantener controladas estas enfermedades y evitar complicaciones.

Entre las principales recomendaciones para las personas que viven con diabetes o hipertensión se encuentra mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal, azúcares y alimentos ultraprocesados, realizar actividad física de manera regular y mantener un peso saludable.

También es importante acudir a las consultas médicas de seguimiento, tomar los medicamentos exactamente como fueron indicados y evitar suspenderlos o modificar las dosis sin la autorización de un profesional de la salud.

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En el caso de las personas con diabetes, se recomienda mantener un control periódico de los niveles de glucosa y prestar atención a cualquier herida, especialmente en los pies, mientras que quienes padecen hipertensión deben revisar su presión arterial de manera constante.

Finalmente, Vélez Ibarra hizo un llamado a la población mayor de 20 años para aprovechar estos servicios gratuitos en los centros de salud, al subrayar que la detección temprana permite iniciar un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades metabólicas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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