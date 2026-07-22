Refuerzan detección de diabetes e hipertensión en Piedras Negras; detectan cada mes nuevos casos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número Uno refuerza de manera permanente las acciones de detección temprana de diabetes e hipertensión en las unidades médicas de la región, con el objetivo de identificar nuevos casos e incorporarlos de manera oportuna a tratamiento. Así lo informó Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora del Programa de Enfermedades Metabólicas y Envejecimiento. La funcionaria explicó que las pruebas se realizan durante todo el año y están disponibles de manera gratuita para cualquier persona mayor de 20 años. Los estudios incluyen la medición de glucosa, presión arterial, peso y talla, además de valoraciones específicas para quienes presentan síntomas o sospechan padecer alguna de estas enfermedades crónicas.

Cada mes se detectan pacientes que desconocían su condición de salud. Una vez confirmado el diagnóstico, son integrados al programa de atención, se les abre un expediente clínico y se les brinda seguimiento médico continuo. La mayoría de los nuevos casos corresponde a adultos mayores, quienes acuden por diversas molestias y, durante la valoración, se identifica la presencia de diabetes o hipertensión que previamente no había sido diagnosticada. Además del tratamiento médico, los pacientes son incorporados a grupos de apoyo y control, donde reciben orientación sobre alimentación saludable, actividad física y cuidados preventivos, con el propósito de mantener controladas estas enfermedades y evitar complicaciones. Entre las principales recomendaciones para las personas que viven con diabetes o hipertensión se encuentra mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal, azúcares y alimentos ultraprocesados, realizar actividad física de manera regular y mantener un peso saludable. También es importante acudir a las consultas médicas de seguimiento, tomar los medicamentos exactamente como fueron indicados y evitar suspenderlos o modificar las dosis sin la autorización de un profesional de la salud.

En el caso de las personas con diabetes, se recomienda mantener un control periódico de los niveles de glucosa y prestar atención a cualquier herida, especialmente en los pies, mientras que quienes padecen hipertensión deben revisar su presión arterial de manera constante. Finalmente, Vélez Ibarra hizo un llamado a la población mayor de 20 años para aprovechar estos servicios gratuitos en los centros de salud, al subrayar que la detección temprana permite iniciar un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades metabólicas.